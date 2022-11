Jornada de capacitación para la digitalización del Concejo Deliberante

El Honorable Concejo Deliberante realizó una capacitación para avanzar en el proceso de despapelización, que busca eliminar los archivos físicos para modernizar el funcionamiento interno y contrarrestar el impacto ambiental.

"Uno de los pasos es que nos capacitemos todos los concejales en el uso de la nueva plataforma del Concejo Deliberante que a partir del 1º de enero va a quedar totalmente despapelizada", manifestó Marina Sánchez Herrero, presidenta del Honorable Concejo Deliberante.

En esta línea, comentó que "hoy estamos cerrando el reglamento nuevo, que lo único que ha incorporado es la posibilidad de hacer la firma digital porque mientras no me lo habilitara el tribunal de cuentas, básicamente la legalidad de los actos no eran válidos".

"El nuevo reglamento prevé de manera excepcional y justificando la urgencia, no solo la imposibilidad de utilizar la digitalización, bajo pena de nulidad de todo lo actuado, como único medio la digitalización", continuó.

No obstante, "como convivimos con otros organismos y ámbitos que no están digitalizados, existe pero tiene que ser justificado bajo pena de nulidad, hacer que esa actuación no valga".

Sobre la implementación del programa, dijo que "lo primero que hablé con el director de tecnología del área, la primera preocupación que tuve tener algo propio y el sistema que hoy tenemos es 100% del Concejo Deliberante, no depende de nadie, está hecho por los empleados".

En cuanto a la convivencia, "internamente nosotros no tenemos problema con nada porque lo que generamos es un sistema completamente digitalizado. Externamente tenemos dos formas de convivir: ellos digitalizan para incorporar la actuación o ellos incorporan en papel y nosotros digitalizamos".

"El Concejo ya estaba en un camino de modernización y quienes venimos de ámbitos donde tenemos todo digitalizado, volver a firmar 400 hojas porque se presenta en ocho copias una ordenanza nos enfrenta a esa realidad digitalizada frente a lo que entendemos que ya debiera estar pasando. Es un proceso lento, hay organismos más grande, reconozco que gran parte de este resultado de hoy que es que en 10 meses tenemos un sistema armado y para poner en vigencia, tiene que ver con nuestra estructura", declaró.

"Por ahora es avanzar con todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, la despapelización, la cuestión presupuestaria de insumos, tenemos que modernizar toda el área tecnológica del concejo, repensar el modo y espacios de trabajo", agregó.

"En lo que refiere a la estructura del recinto, se va a avanzar en el tema de las votaciones, sistemas, pero tampoco el presupuesto es tan grande así que vamos a ir por tiempos y dando prioridad a las cosas", concluyó.