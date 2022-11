Un marplatense detrás de cámaras en el Mundial de Qatar

A pocas horas de que comience, la lista de los marplatenses rumbo al Mundial de Fútbol en Qatar, sigue creciendo. Desde el arquero de la selección Emiliano Martínez, un total orgullo local, hasta personas que hacen posible la televisación para que apoyemos a distancia. En esta oportunidad, fuera de las canchas, el "Vasco" Mariano Izurieta será camarógrafo de varios partidos del certamen. Será la cámara 2 en el Mundial.

"Hoy tuvimos una jornada bastante tranquila, con salidas en vivo, algo grabado y ahora estoy emitiendo desde el hotel, con el equipamiento que tenemos que sirve para hacer cosas en vivo, desde donde querramos. La tecnología ha llegado y hay que ayornarse"expresó en diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

Las ciudades estrella de este evento, se destacan por su gran arquitectura y el camarógrafo Izurieta lo menciona con mucha emoción porque lo vive en primera persona:"Lo que estoy viendo acá, no lo ví jamás. Por ahí lo ví en Las Vegas, en 10 cuadras pero esto supera todo porque acá han puesto una ciudad que la plantaron toda basada en iluminación y arquitectura bien árabe. Las puntas de los edificios son cúpulas y las entradas de abajo son similares a la película de Aladín, con terribles parques muy cuidados, playas de agua turquesa, mansiones, edificaciones que no vi en mi vida. El gran secreto es la iluminación en conjunto con un laburo de ingeniería y de diseño".

"Han trabajado mucho para embellecer y que todo esté perfecto. En la zona donde estoy hospedado, hay unas plazas que tienen unas piletas en el medio y son públicas.Tienen un corredor color marrón, en donde yo iba caminando y sentía que se me hundían los pies porque era de goma. Hay otras cuestiones culturales pero me sorprende mucho ver este tipo de calles", agregó el camarógrafo marplatense.

"En mi experiencia tengo dos copas Concacaf en Estados Unidos, en donde hay una logíslita operativa increíble, estadios techados con aire acondicionado. El Mundial de Corea Japón, Francia, Brasil. También he viajado para el ámbito de la moda, porque yo era el realizador del canal Fashion Tv, y así viajaba por el mundo con las marcas argentinas para realizar las producciones en lugares exóticos. Pude conocer el interior del país, Praga, Egipto, Londres, Nueva York, Miami, entre otros destinos, porque antes la moda competía para parar a sus modelos en el lugar más lejos del mundo", indicó Izurieta.

"Estuve 26 años televisando torneos de fútbol, el clásico de domingo, a la selección, operando un lente grande que es bastante complejo. Ahora me convocaron desde ESPN para venir acá y hacer otro formato de trabajo de mayor realización", continuó.

"A mi me gusta mucho lo que hago. Yo empecé a hacerlo un poco de casualidad porque me iba mal en el colegio y mi papá estaba en canal 10 y me metió en el año 77. Porque ya no me aguantaban más, era bastante vago.En Mar del Plata tuve un aprendizaje bastante importante. Cuando pegué el salto para trabajar en Buenos Aires, me resultaba todo muy fácil, porque venía de la experiencia en donde hacíamos mucha televisión y muy buena", comentó el camarógrafo.

Al marplatense le toca ocupar la cámara número 2 dentro de la televisación del Mundial y no es poca cosa: "La transmisión de un partido tendrá más de 30 cámaras, pero en el fútbol, las más importantes son la 1, 2 y 3, las demás trabajan un montón pero suman", concluyó el marplatense, Izurieta.