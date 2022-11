La Selección Argentina debuta en el Mundial contra Arabia Saudita

Argentina este martes se mide desde las 7 (hora argentina) frente a Arabia Saudita por el primer partido del grupo C. El arbitraje estará a cargo del esloveno Slavko Vincic.

El partido se jugará en el estadio de Lusail, sede de la final del próximo 18 de diciembre y recibirá 80 mil personas para el estreno del equipo capitaneado por Lionel Messi.

Después de varias semanas de expectativa para todo un país y luego de padecer el tiempo previo por lesiones, como la de Giovani Lo Celso hace dos semanas, el entrenador se inclinaría por Alejandro "Papu" Gómez quien ocupará ese sector. Por otro lado, también entraría Nicolás Tagliafico en lugar de Marcos Acuña.

Argentina enfrentará a los saudíes por primera vez en la historia de la Copa del Mundo y en caso de ganar o empatar igualará el récord invicto de un seleccionado nacional en toda la historia del fútbol, que le pertenece a Italia (2018-2021) con Roberto Mancini.

En las horas previas al debut, Messi subió a sus redes un emotivo video:



Lionel Scaloni no quiso confirmar el equipo, en la conferencia de prensa que brindó junto a Messi. "Ya se los dije a ellos, no sale de lo que vimos estos días. Pero lo sabrán recién mañana. No va a haber cambio de esquema", aseguró acerca de los 11 que saltarán al campo de juego para medirse ante Arabia Saudita.

