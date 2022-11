Scaloni: "No estamos obligados a ganar el Mundial"

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, a horas del debut en la Copa del Mundo contra Arabia Saudita, en una conferencia de prensa posterior a la de Lionel Messi, contó que no habrá cambio de esquema para la formación que debutará este martes a las 7 y dejó un mensaje sobre las obligaciones de quedarse con esta Copa del Mundo.

"No estamos bajo ningún concepto obligados a ganar una Copa del Mundo. Estamos equivocados si creemos eso, para nada. Hay que respetar a las otras selecciones", señaló el pujatense.

En ese sentido, para quitarle presión a los jugadores, añadió: "Vamos a competir, vinimos a eso, a competir, a disfrutar, a jugar un Mundial". Y apuntó: "Esperemos que los argentinos y el resto de los aficionados se muestren alegres de ver a una selección que juega al fútbol, que a nosotros nos gusta y que a la gente también".

"El equipo está decidido, se lo dije a los jugadores hoy (lunes), es un poco lo que se dice y no va a haber cambio de esquema. Lo verán mañana, pero no sale de lo que venimos viendo estos días", sostuvo Scaloni.

Acerca de los favoritos para esta edición de la Copa del Mundo, manifestó: "Los grandes favoritos no ganan los Mundiales. Hay grandes selecciones, no menos de 8 o 10 que pueden ganar el Mundial, de las cuales la mayoría son europeas, como pasó en los últimos años. Los sudamericanos no tuvieron la posibilidad de llegar a la final, salvo en 2014 que inmerecidamente no ganamos. No es por jugar bien o mal, es por detalles".

Y en relación a las bajas de Joaquín Correa y Nicolás González, aseguró: "Fue una decisión dolorosa. Almada nos puede dar uno contra uno, tiene buena capacidad para asociarse con los demás. Creemos que hicimos lo mejor para el equipo, estamos convencidos de eso".

Posible formación para el debut ante Arabia Saudita: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.