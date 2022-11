Alak negó los rumores de fusión entre los ministerios de Seguridad y Justicia bonaerenses

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, rechazó este viernes las versiones que indicaban que el gobernador Axel Kicillof trabaja para fusionar su cartera con la de Seguridad, tras un presunto paso al costado del actual titular de esa área, Sergio Berni, muy cuestionado en las últimas semanas.

En una rueda de prensa tras participar del lanzamiento de la etapa II del Plan de Infraestructura Penitenciaria en la Gobernación, en La Plata, el funcionario aseguró: “Solo hay versiones periodísticas. No quiero ni opinar de eso”.

“Sergio Berni es ministro de Seguridad y yo soy ministro de Justicia. Punto. No tengo nada que opinar. Es un tema que no me compete”, continuó Alak, y aseveró: “Lo estamos haciendo bien y el gobernador está contento con todo lo que estamos haciendo”.

En ese marco, el exintedente de La Plata insistió: “Yo estoy cumpliendo con mi función de ministro de Justicia y Berni está trabajando en un área en la que también se hizo mucha inversión en equipamiento y logística. Berni es el ministro de Seguridad y yo de Justicia”.

En los últimos días se hicieron fuertes rumores que indicaban un inminente reemplazo de Berni en su cargo e, incluso, trascendió que los ministerios de Seguridad y Justicia serían fusionados.

Ayer el propio Berni -cuestionado en los últimos días por, entre otros temas, el incremento de su patrimonio desde que tomó el cargo en 2019- afirmó en declaraciones a la radio AM 530: “Es una decisión que toma el gobernador, no depende de mí”.

El ministro reconoció que “no hay nada más difícil en el país que el cargo del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es una silla eléctrica”. No obstante, añadió que no escuchó “a ningún intendente” que haya pedido su alejamiento del cargo.