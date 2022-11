Aumentaron un 50% los casos de covid en una semana

De acuerdo a un reporte desde el Ministerio de Salud de la Nación, esta semana hubo un marcado aumento de casos de coronavirus, con 3.323 contagios, lo que representa un 50% más de casos que los informados el domingo pasado (2.206).

También comunicaron que hubo ocho fallecidos, lo que significa que la cantidad de muertes por la enfermedad aumentó 33% en relación a la semana pasada cuando se reportaron seis fallecimientos.

"Hubo un aumento sobre todo en la última semana, en 13 provincias pero la verdad es que nunca se fue. El virus siempre estuvo entre nosotros y como no hemos relajado con las medidas que había que tomar, le dimos lugar a que aumente en cantidad de casos", dijo la licenciada Patricia Fortina, en diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

En cuanto a las razones, Fortina aclaró: "Tiene que ver con muchas cosas, en primer lugar porque estuvimos encerrado casi dos años y nuestras defensas han bajado un poco. Nos hemos relajado con la vacunación de calendario y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias. Tal es así que hay aumento de bronquiolitis en los niños, de gripe común y de influenza y eso hace que nuestras defensas bajen y por ende estamos más susceptibles al virus del covid".

"También no hemos relajado en el lavado de manos, en al ventilación, el uso del barbijo por que ya no es obligatorio. Eso está bien, pero si estamos cursando alguna infección respiratoria, tenemos tos, moco o no sabemos que tenemos, debemos usar el barbijo. Si tomamos un colectivo o vamos a lugares cerrados, tenemos que usarlo", expresó.

"Otro lado fundamental es la vacunación. Nos hemos relajado porque nos hemos cansado de que nos hablen del tema, de la vacuna. Recordemos que el esquema primario son dos dosis y dos refuerzos. Muchos grupos ahora están recibiendo recién la tercera o la cuarta dosis, o primer y segundo refuerzo", continuó la Licenciada.

"Cambia un poco la historia con lo que llamamos habitualmente cuarta dosis. Todos deberíamos tener al día de hoy, todos los mayores de 50 años y los de 18 con factores de riesgo, la tercera dosis si es que no la tenemos, o la cuarta", sumó.

"Los chicos en edad escolar, de 3 a 17 años, ya deberían tener dos dosis y estar recibiendo el primer refuerzo o tercera dosis. Los que están entre 18 y 49 años, deberían estar teniendo la cuarta. Hay gente que no se acercó y sigue preguntándose si se la tienen que dar. No protege contra la enfermedad pero si protege contra casos graves que derivan, por eso hay que vacunarse", mencionó Fortina, con respecto a los aumentos de casos.

"Ahora que hay un 50% de aumento de casos, las terapias no están colapsadas, no hay gente en terapia intensiva. Si han aumentado la cantidad de fallecidos, 8 hasta el momento pero recordemos que antes teníamos 500, 600 por día, en el momento pico de la pandemia. Y eso es gracias a la vacunación", aclaró.

A modo de conclusión, ante la incertidumbre con respecto a las distintas vacunas que circulan, Fortina dijo: "Hay que vacunarse con lo que haya, porque se ha estudiado que la combinación de plataformas da muy buen resultado y mejora la cantidad de anticuerpos. Si han pasado 4 meses desde la última vacunación, hay que acercarse y que te den la que te den, porque la combinación da excelentes resultados y mejora los anticuerpos".