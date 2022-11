Un nuevo choque entre un auto y una moto: "No lo ví, no lo ví"

Un nuevo episodio que se repite en las calles de Mar del Plata. Los siniestros viales entre autos y motos son una constante en cada esquina o calle locales.

Esta vez ocurrió en la avenida Paso y Dorrego cuando un vehículo impactó contra el rodado menor en el que iban un hombre y su hijo.

Como consecuencia del choque el conductor de la moto presentó heridas en una muñeca. Circulaba sin casco. Y el menor, por suerte, no reviste lesiones.

El conductor del auto, conmovido por lo que sucedió, dijo que no vio a la moto: "No lo ví, no lo ví", reiteró.

Personal de tránsito procedió a cortar la mano de calle Dorrego.