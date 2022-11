Estados Unidos pasó a la siguiente ronda tras derrotar a Irán

Estados Unidos le ganó este martes a Irán por 1 a 0 en el estadio Al Thumama por la tercera y última fecha del Grupo B y se clasificó a los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

El gol del pasaje a la ronda final para el equipo americano lo consiguió el futbolista del Chelsea Christian Pulisic a los 38 minutos del primer tiempo.

En el partido más caliente del Mundial de Qatar, Estados Unidos le ganó el "clásico" a Irán por 1-0- en la última fecha del Grupo B y aseguró su presencia en los octavos de final, instancia en la que se enfrentará con Países Bajos.

El seleccionado americano le arrebató el segundo puesto de la zona al conjunto asiático ante 42.127 espectadores en el estadio Al Thumama, escenario de un enfrentamiento con tensiones extrafutbolísticas latentes en los días previos y registradas en pequeñas conductas durante la agradable noche en Doha.

Inglaterra derrotó a Gales sin inconvenientes

Inglaterra goleó este martes a Gales por 3 a 0, en el partido válido por la tercera y última fecha del grupo B, y se clasificó sin sobresaltos a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

El delantero Marcus Rashford (ST 5 -de tiro libre- y 23m) y el volante Phil Foden (ST 6m) fueron los goleadores del seleccionado inglés que finalizó primero en su zona con 7 puntos y eliminó a Gales (1), en su regreso a un campeonato del mundo tras 64 años.

Con esta victoria, Inglaterra finalizó primero con 7 puntos y por lo tanto será rival de Senegal (segundo del grupo A) en los octavos de final. Gales quedó eliminado al cabo de un empate (1-1 vs Estados Unidos) y dos derrotas (1-3 vs Irán y 0-2 vs Inglaterra).

El seleccionado dirigido por Gareth Southgate dominó el partido de principio a fin, con marcada presencia ofensiva. Su producción fue de menor a mayor y una vez afianzada la ventaja de dos goles se dio el lujo de realizar cambios para preservar jugadores como Harry Kane, Kyle Walker y Declan Rice.