Neme desmintió que haya crecido la planta municipal: "Hay menos agentes que en 2019"

El concejal de Vamos Juntos, Agustín Neme, respondió las acusaciones vertidas este jueves en el recinto del Concejo Deliberante por un edil de la oposición sobre el incremento de la planta municipal.

“Con datos a los que todos los concejales tienen acceso” detalló que “al día de hoy hay 60 agentes municipales menos trabajando, que en diciembre de 2019”, precisó que “esto tiene que ver con la austeridad que el intendente Guillermo Montenegro marca como política pública” y aseguró que “acá no se incorporaron 45 mil agentes como en el gobierno de la Provincia”.

“Si hay algo que caracteriza a Guillermo Montenegro es la austeridad, el estricto control de los recursos que son de todos los marplatenses”, comenzó en su alocución Neme, quien agregó que “la austeridad es una política pública y se ve reflejado en los datos”.

Al respecto, explicó que “debemos partir de que la información es accesible. Tenemos los datos a nuestro alcance para llevar adelante un análisis, no hace falta ninguna investigación muy profunda. Está en el sistema RAFAM y los concejales pueden ingresar”.

En el mismo sentido sostuvo que “es una gestión con un intendente que se bajó el sueldo desde que llegó, él y lo dispuso para toda la planta política; un intendente que decidió no cobrar el aguinaldo al igual que los funcionarios políticos; un intendente que maneja su auto, que no tiene chofer, que demuestra permanentemente humildad y que lo que dice lo cumple. Que está cerca y acompaña a los vecinos en este momento donde la Argentina atraviesa una crisis económica y social tan difícil”.

“En la información a la que todos tenemos acceso se muestra que en noviembre de 2019 había en el Municipio 5578 agentes (sin contar guardavidas ni docentes) y hoy hay 5542 agentes, si hablamos solo de la Administración Central”.

Cabe señalar que si se tiene en cuenta a los entes descentralizados esa diferencia de 35 asciende a 60, contemplándose tanto altas como bajas por despido, renuncia o jubilación.

“Pero además nos permite reflejar distintas decisiones que un intendente y un equipo de gobierno llevan adelante con el objetivo de mejorar la calidad de vida. No solo disminuyó la planta sino que a pesar de la merma, reforzó áreas clave como Seguridad, Salud y Desarrollo Social”, indicó el concejal.

En esa línea precisó que “en el caso de Seguridad, que es tan importante para esta gestión, en noviembre de 2019 había 184 agentes en el área y hoy hay 506 agentes. Porque, por ejemplo, no había Patrulla Municipal, y esto se logró con eficiencia de los recursos, reorganizándolos en función de las necesidades de los vecinos”, puntualizó.

En tanto, en noviembre de 2019 en el área de salud había 1173 agentes, mientras que en la actualidad tiene 1213 y “en Desarrollo Social - continuó - “había 558 agentes y este año son 639, otra área clave en base a la situación social producto de una inflación galopante. Y también había una enorme cantidad de cargos vacantes que implicaba una erogación millonaria en horas extras. Se tomó la decisión de reordenar esta situación para ordenar las cuentas públicas y cuidar los recursos que son de los vecinos”.

Por último, reafirmó que “no hay ningún incremento de la planta municipal y todos pueden verlo. Los datos dejan en evidencia esto y demuestran eficiencia y cuidado de los recursos que son de todos los vecinos”.

“Acá no crecieron un 140% los cargos políticos como sucede en la Provincia de Buenos Aires. Acá no se incorporaron 45 mil empleados públicos, ni se crearon 20 organismos como en la Provincia. Algunos intentan hablar en nombre de otros que no pueden hablar, concluyó Neme.