El FdT dejó listo el proyecto de alcohol cero al volante para ser aprobado en el Senado

El interbloque del Frente de Todos avanzó con proyecto de ley de alcohol cero al volante y decidió darle dictamen rápidamente, por lo que quedó listo para ser prontamente debatido en el recinto.

Los senadores de la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte le dieron dictamen favorable al proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del ministerio de Transporte. La norma tratada sustituye el artículo 48 de la ley de Tránsito y contempla reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir en rutas nacionales.

Aunque en la oposición hay sectores que apoyan la medida, la presencia de representantes de provincias productoras de vino es mucho más palpable. Eso quedó expuesto en el pedido de la oposición de “más tiempo para dar un debate serio” y pidieron avanzar en la línea que había mostrado un sector del radicalismo en la Cámara de Diputados, de endurecer las penas para los conductores alcoholizados.

Un referente de esta postura de penas más fuerte pero sin modificar la cantidad de alcohol en sangre es el ex gobernador de Mendoza y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta, el senador Alfredo Cornejo. “Sancionan un proyecto por demagogia, que no va a tener efecto práctico. Y si hay alguien a quien hayan controlado con un alcoholímetro en una ruta nacional, lo aplaudimos. Pero eso no pasa porque no controlan, por lo tanto no se para que hacen la ley. Cuando los estados no tiene capacidad o liderazgos para hacer los controles, no sirve”, dijo el senador a la prensa mendocina.

Durante el debate en la comisión estuvieron presentes varios familiares de muertos en siniestros viales. Silvia González, de la fundación Estrellas Amarillas, lamentó la demora en la aprobación de la ley en el Congreso y pidió celeridad.

Pablo Martínez Carignano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), informó que en Argentina “mueren aproximadamente 4.000 personas por año en accidentes viales” y se trata de “la principal causa de muerte en menores de 35 años”. “Ninguna enfermedad, ningún delito, mata más jóvenes en nuestro país. De cuatro siniestros que terminan con uno o más fallecidos en uno hubo presencia de alcohol”, señaló Martínez Carignano ante los senadores, según reprodujo la agencia Télam.

La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos); y para transporte de pasajeros y de carga, alcohol cero.

A pesar de esto, hay leyes provinciales y municipales mucho más restrictivas. La “tolerancia cero” con el alcohol ya se implementa en 12 provincias y 40 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados en términos de siniestros viales que con la normativa actual.

Con este dictamen, el interbloque del Frente de Todos podría llevar el proyecto de ley al recinto cuando se defina la próxima sesión, si es que cuenta con el número necesario, porque la representatividad de las provincias tiene un peso mayor que en Diputados. En la Cámara Baja la iniciativa fue sancionada el 24 de noviembre por una mayoría de 195 votos, por lo que se descuenta un amplio apoyo también de senadores de todo el arco político.

Sin embargo, de los 9 diputados de las provincias de San Juan y de Mendoza que son productores de vino, 7 votaron en contra, uno se abstuvo y sólo uno votó a favor. Si los seis senadores de Mendoza y San Juan votan en contra o no dar quórum y, si eso sucede, la ley no se aprobaría porque no está el número necesario.