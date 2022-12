Polémica por la "Ecotasa": "Es pescar en la misma pecera"

Luego de que se haya dado a conocer el proyecto del concejal Nicolás Lauría para cobrar una nueva tasa a los turistas, el presidente de la Asociación Hotelera de Mar del Plata, Jesús Osorno, explicó que las contras del proyecto y las consecuencias que traería para la ciudad.

En ese marco, Osorno dijo: "Me parece un disparate. No sé si hay mala intención, es una operación política o se cortó solo. Quiero creer que ya están informados de que hay una tasa de promoción turística por la que seguimos peleando para que nos la devuelvan en promoción".

"Sabemos que la carga impositiva es muy alta, pero cargar de nuevo a la ciudad con una tasa municipal es no saber dónde estamos parados; una ciudad turística con mucha competencia con la costa Atlántica y nos puede sacar del mercado", indicó.

Acerca de la manera en que afecta al sector hotelero, manifestó que "ya la discusión de la idea es perjudicial para la ciudad entera. Aparte, habría que informarle que en Mar del Plata hay 250 mil camas hoteleras y 40 mil extra hoteleras, por lo que éstas últimas, al no estar registradas, no pagarían la tasa y son una competencia desleal. En definitiva, es pescar en la misma pecera. No tiene sentido".

"Pediremos una reunión y hablaremos con Lauría para darle conocimiento de cómo está la ciudad en cuanto al turismo, tiene que saber de esto. Peleamos con los alojamientos informales y hay ciudades que han puesto una restricción", concluyó el presidente de la Asociación Hotelera de Mar del Plata.