Protesta en la Municipalidad por el Potenciar Trabajo y la "inoperancia del Estado"

Manifestantes de distintas organizaciones sociales se concentraron en la Municipalidad para reclamar por el congelamiento del Potenciar Trabajo, cuando "más de 1.400.000 familias en todo el país y 16 mil en Mar del Plata y Batán viven con ese sustento".

En ese aspecto, el referente de Barrio de Pie, Gonzalo Vigil, comentó: "Nos encontramos en la Municipalidad por una medida de emergencia y nos manifestamos en contra de los trascendidos de los últimos días. Vemos una avanzada fuerte del oficialismo hacia la fiscalización, las auditorías, la autorización de datos y los titulares del Potenciar Trabajo".

"Es un retroceso en materia de derechos, pero estamos por la cuestión de que el fiscal Marijuán congeló el pago del Potenciar Trabajo a los titulares por una inoperancia del Estado Nacional para regularizarlo. Quienes no cumplen con los requisitos, que no lo cobren", señaló.

Ante esa situación, añadió que "no se puede ajustar a más de 1.400.000 familias en todo el país, mientras que 16 mil en Mar del Plata y Batán viven con ese sustento o es su piso de dignidad para llegar a fin de mes", indicó.

"No tuvimos respuesta. Se dieron algunos avances con la mercadería, pero sigue por debajo de las expectativas y lo que preocupa es el cobro del lunes, que en caso de no ser así, acamparemos aquí por las familias que no tendrán el sustento", manifestó.

A su vez, Vigil invitó a las demás asociaciones sociales, donde manifestó: "Es necesario salir a la calle e invitamos a la CGT, CTA Autónoma y a la UTEP que sean parte del reclamo, ya que son perjudicados y de esa manera le mostramos el descontento al gobierno".

"Decían que querían llegar a un diciembre tranquilo y en paz, sin embargo parece que hay algo en cortocircuito que los lleva a que no sea así y además, el bono de fin de año no está garantizado", concluyó.