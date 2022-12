Un hombre resultó herido tras el derrumbe de una escalera

Este viernes se produjo un derrumbe de escaleras, en un complejo de departamentos ubicado en México y Primera Junta en donde un hombre resultó herido con politraumatismos y fue trasladado consciente por el SAME, al Hospital Interzonal General de Agudos.

Una vecina que pasaba por el lugar luego del desprendimiento, Yesica Suárez, fue quien vio al hombre en el piso y llamó a la ambulancia. "Yo soy vecina del barrio,vivo a unos metros de donde pasó el accidente. Hoy a la mañana el señor estaba transitando por la escalera y se derrumbó. Estaba todo golpeado, creo que se quebró un brazo. Yo lo vi tirado asi que pedí una ambulancia y se lo llevaron", dijo.

"El barrio es un desastre, vivimos en un complejo de departamentos y se está cayendo todo. Las escaleras están todas iguales, hace poco tiempo se cayó una del otro lado y por suerte no se accidentó nadie. En este caso se cayó este hombre y podría haber sido peor, lo podría haber reventado. Necesitamos que venga alguien y nos ayude", continuó Suárez.

"No tenemos mantenimiento hace un montón en las torres. El consorcio no hace nada, se pagan las expensas pero hay muchos vecinos que no quieren pagar por ese motivo. Ni siquiera nos cortan el pasto. Los que pagamos tampoco tenemos mantenimiento de ningún tipo. Esto de las escaleras es un peligro ya, puede pasar algo más grave de lo que pasó hoy", concluyó la vecina que asistió al hombre.