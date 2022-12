Exploración petrolera: "Es una ventana a oportunidades en menos de 30 años"

Este lunes se dio a conocer el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata sobre el levantamiento de la medida que frenaba la exploración petrolera frente a las costas de la ciudad, para saber si hay gas y petróleo.

En el fallo, firmado por los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez (y refrendado por el secretario dado que en este tribunal falta un juez) se dio a conocer la "revocación parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto consideró incumplidos los recaudos referidos a la participación de la APN y a la inclusión y valoración en forma conglobada de los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos; receptándose de este modo los recursos reseñados en los Considerandos II.1 y II.2".

En cuanto a la medida anunciada, el Secretario del Gran Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Gabriel Matarazzo dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y dijo: "Hoy estamos con una expectativa favorable por el proyecto que lo entendemos de un desarrollo importantísimo para la ciudad, la Provincia y la región. Nosotros tenemos la experiencia de lo que ha sido y representado Vaca Muerta para el país pero fundamentalmente para la provincia de Neuquén. Que Mar del Plata tenga una oportunidad similar, nos pone muy felices, principalmente desde el Sindicato que tiene jurisdición".

"La perspectiva del futuro es importantísima y más si tenemos en cuenta de que estamos transitando, valga al redundancia, una transición energética por lo cual tenemos una ventana para ir a energías renovables, vehículos eléctricos. Dejar pasar esta oportunidad con esos recursos naturales ahí, sería un crimen inexplicable porque más allá de los temores, de los ambientalistas, hay que decir claramente que la plataforma está a más de 300 kilómetros de la costa", comentó Matarazzo.

"La actividad se hace con un desarrollo profesional importantísimo. No hay nada que temer en ese sentido. Se abre una oportunidad de desarrollo importantísima porque no solo se beneficia y se abre la actividad petrolera sino la gastronomía y la hotelería. El potencia es enorme. Es una ventana a oportunidades en menos de 30 años", continuó Secretario del Gran Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles.

"Yo soy parte interesada por pertenecer a un Sindicato Petrolero pero también vivo en este mundo y en este país y puedo hablar desde la experiencia que venimos desarrollando hace más de 40 años. No hace falta ir a Brasil para ver las plataformas de la costa y que está todo terriblemente controlado y sin ningún tipo de derrame ni nada que genere perjuicios", expresó Matarazzo.

"A mi me hace un poco de ruido cuando hay grupos ambientalistas, yo los entiendo perfectamente porque vivo en el mismo mundo pero cuando hablamos de grupos internacionales que insisten, me pregunto si será que nos quieren ver pobres. Porque negocio que no se hace acá, se hace en otro lado. Tenemos la oportunidad que muchos no tienen, tener soberanía energética", concluyó desde el Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles.