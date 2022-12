Cristina Kirchner: "No voy a ser candidata a nada en 2023"

La vicepresidenta sostuvo que la condena de 6 años de prisión en su contra no obedece a un "lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia judicial".

Cristina aseguró además que el periodismo es "fundamental en el lawfare" e indicó que "la complicidad de los medios" es necesaria para "hacer condenas" que no tienen sustento.

"El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen", completó la exmandataria.

La dirigente afirmó que no va a ser candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023.