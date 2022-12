Scaloni: "De Paul y Di María están bien"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, brindó este jueves una conferencia de prensa previa al partido contra Países Bajos de este viernes por los cuartos de final de Qatar 2022, en la que el tema central fue el estado físico de Ángel Di María y Rodrigo De Paul, además de su enojo con la prensa. Luego, definirá el equipo en la última práctica.

La jornada del seleccionado argentino comenzó a las 10:15 en el Centro de Medios de Doha con la presencia de Alexis Mac Allister y Scaloni, y culminará a las 13:00 con el último entrenamiento.

"De Paul y Di María, en principio, están bien. No puedo decir si van a jugar o no. Es extraño que sepan que pasa algo porque el entrenamiento (de ayer) fue a puertas cerradas. No sé de dónde salen esas informaciones", dio inicio Scaloni en la conferencia de prensa, luego de que Van Gaal haya hecho lo propio minutos antes.

En cuanto a la conferencia, el técnico disgustado por la información que se filtró en el entrenamiento a puertas cerradas, comentó: “No estoy enojado, pero si un jugador no entrena cuál es la necesidad de informarlo al instante. No entiendo la necesidad de crear una alarma. No me interesa eso, y el rival está atento a esto”.

Sobre el planteo del partido contra Países Bajos, que se enfrentó a Ecuador en la fase de grupos, sostuvo: “Analizamos todos los partidos de ellos. No tenemos los mismos jugadores que Ecuador. Sí podemos mirar qué se hizo bien y qué podemos mejorar, pero nosotros tenemos nuestros jugadores y nuestra forma de jugar. Cada selección tiene su manera, su impronta”.

Acerca de la revelación del mundial para el seleccionado argentino, el pujatense indicó: “Enzo estuvo bien, como todos los chicos. Aportó su grano de arena. Estamos contentos con su aporte. Es lo que esperamos de los chicos cuando decidimos que ingresen desde el banco. Enzo hizo las cosas bien y creemos que puede dar más. Es un chico con un futuro enorme”.

Asimismo, ante las dudas y la incertidumbre por Rodrigo De Paul y Ángel Di María, aclaró que hoy no puede decir si estarán o no, pero añadió que "el que salga a la cancha tiene que estar bien; de eso no hay dudas".

"Lo vivimos con la tranquilidad de que este equipo va a dejar todo. Este es un equipo que siempre dio la cara. El partido de mañana va a ser lindo de ver, son dos selecciones que siempre proponen atacar", concluyó.

A la espera de la última práctica que comenzará a las 13, la probable formación de la Argentina sería con Emiliano Martínez; Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Tagliafico; Mac Allister, Paredes y Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez.

El partido del viernes ante Países Bajos por los cuartos de final se jugará desde las 16 (22 de Qatar) en el estadio Lusail con el arbitraje del español Mateu Lahoz, quien tuvo varias polémicas en Champions League.