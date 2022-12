Con "Dibu" Martínez como figura, Argentina está en semifinales, venció a Países Bajos por 4 a 3 en los penales, luego de un injusto 2 a 2 en el tiempo regular. El marplatense atajó 2 penales y Lautaro Martínez selló la serie desde los 12 pasos.

En un primer tiempo que se desarrolló como se esperaba, Argentina repartió la tenencia del balón con Países Bajos y el partido no contó con muchas situaciones de gol. El duelo táctico prevaleció sobre el juego, pero en las pocas situaciones que hubo en las áreas, Argentina parecía más cerca del gol.

La primera llegó en los pies de Messi, luego de una jugada donde el “Diez” encaró se sacó una marca de encima pero remató desviado.

La Selección tenía la pelota pero no lastimaba, hasta que el juego se abrió a los 35 minutos. “El genio frotó la lámpara”, Messi vio el espacio y con un pase al vacío habilitó a Nahuel Molina que controló y convirtió el 1 a 0 para la emoción de los hinchas que coparon el estadio.

Ya en el segundo tiempo, Argentina salió a jugar con la misma actitud y Holanda se adelantó un poco más en el terreno por lo que se descuidó en el fondo.

Así fue que a los 28´ del complemento, Acuña trepó por la banda izquierda del ataque argentino y enganchó en el área y Denzel Dumfries lo tocó abajo y el árbitro español no dudó en sancionar penal. Messi no dudó y ejecutó la pena máxima al palo izquierdo del arquero "naranja" que se quedó parado y no pudo evitar el 2 a 0.

Cuando parecía todo liquidado, una ráfaga del jugador de Países Bajos Weghorst; convirtió en 7 minutos dos goles para llevar a suplementario el partido.

En el primer tiempo del suplementario, el cotejo fue muy discreto y ninguno de los dos contó con grandes ocasiones. La más clara la tuvo Argentina, luego de un tiro libre en forma de centro llovido que cayó al área y que Otamendi no pudo conectar.

En los segundos 15 minutos, Argentina tuvo muchas chances para ganar pero no logró perforar la defensa "naranja" y se fueron a los penales.

En los 12 pasos, Argentina goza de tener al "Dibu" en el arco, quien contuvo los dos penales iniciales de Países Bajos y allí encaminó la serie en favor de los dirigidos por Scaloni. Quien selló el pasaporte a las semis fue Lautaro Martínez, que perdió la titularidad ante Julián Álvarez pero que está más vigente que nunca.

Se hizo justicia, Argentina está en semifinales y ahora enfrentará a Croacia el próximo martes a las 16.