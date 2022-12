No todo es mundial: marplatenses y turistas que optaron por disfrutar de la playa

Si bien las calles marplatenses presentaban un ámbito desolador, en contraposición a los bares junto con la sensación de este mundial, el Fan Fest emplazado en Las Toscas, que mostraban a muchos hinchas alentando a la Selección Nacional. Hubo gente que optó por no mirar el partido frente a Países Bajos, algunos turistas y locales.

El Marplatense dialogó con aquellos que optaron por el mar y el aire libre, pero sin el Mundial como protagonista.

Jorge y su familia, son oriundos de La Plata y aprovecharon para hacer una escapadita a Mar del Plata. “Nos gusta el mar y el día está lindo, no lo tenemos siempre a mano asi que por eso decidimos venir igual y hoy con internet lo podés ir siguiendo al partido”, aseguró.

Constanza y su perrita “Barby”, también eligieron la playa para pasear en una costa prácticamente desolada, ellas pudieron caminar de costa a costa por la arena sin los inconvenientes habituales de la multitud de un día normal. “No me interesa el fútbol, soy de Mar del Plata y hoy tengo descanso del trabajo, por eso aproveché”, dijo.

Federico es amante del skate y aprovechó las calles de la ciudad para recorrerlas sin tantos autos. “Siempre salgo a patear en el skate y hoy no quería desaprovechar esta oportunidad, nunca suele estar así la calle, tan libre y tranquila. No es que no me gusta el fútbol, pero después puedo ver la repetición”, explicó.