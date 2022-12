Supermercados chinos enfurecidos por no ser incluidos en los Precios Justos y Cuidados

En el marco de las quejas de los supermercados chinos por no participar de los programas Precios Justos y Precios Cuidados, al igual que por la fuerte inflación que apenas los deja "subsistir", su representante, Paula Urciuoli, señaló que el programa "no va a tener éxito porque 8 de los 10 productos de la canasta básica se consiguen en estos comercios".

En ese sentido, la abogada indicó: "Es un año complejo. La pandemia golpeó fuerte, pero no tanto como la inflación. Los supermercadistas están subsistiendo, permanecen en el sector porque muchos han redoblado la apuesta a negocios con otro formato. Siempre hablamos del pool de compras, pero ya no alcanza para ganarle a la inflación".

"En 2014 fuimos los primeros en ingresar a Precios Cuidados y sin embargo, en las sucesivas ediciones no tuvimos la posibilidad de participar porque no contemplan a los comercios de cercanía, así como tampoco a los comercios de barrio y los almacenes. Encima, no tiene sentido debido a que 8 de los 10 productos de la canasta básica se consiguen en estos comercios", exclamó Urciuoli sobre el plan del gobierno que los excluye.

A su vez, la crítica continuó y argumentó: "Si no nos tienen en cuenta, no solucionan el problema para que la gente tenga los precios deseados. El 68% de las compras de los hogares argentinos es en comercios de proximidad, y estos programas sólo alcanzan a las grandes cadenas y mayoristas, que se volvieron competidores de los clientes que tienen".

Sobre esto último, explicó: "Es decir, el supermercadista chino que compra en el mayorista no puede acceder a Precios Cuidados porque su proveedor lo vende para el consumidor final".

"Es un programa muy improvisado. Nunca vi que se encare siempre de la misma forma un mismo problema. Esta edición no va a tener éxito porque las empresas subieron los precios antes de que comience, fue comentado con mucho tiempo de antelación", concluyó la representante de esta cadena de supermercados.