Aguad: "Que el kirchnerismo deje la política sería una gran noticia"

Oscar Aguad, exministro de Defensa de Cambiemos, habló con CNN Radio y analizó cómo encara la oposición el panorama electoral para 2023.

"La condena me parece que es un hecho institucional sobresaliente. Si este fuera el comienzo de una etapa donde Argentina recupera institucionalidad sería una gran noticia. No hay desarrollo y crecimiento si no hay instituciones creíbles. El país no puede forjar su futuro sobre instituciones que no dan confianza ni certeza a quienes quieran invertir en el país", expresó en diálogo con Aire de Mañana, de Guillermo Panizza.

"Si la decisión de Cristina es cierta, es una gran noticia. Si el país se saca de encima a esta clase dirigente, sería una gran noticia. Pero yo no le creo", agregó.

"Si este es el inicio de un nuevo camino que de certezas a las instituciones, es una muy buena noticia", destacó

Aguad aseguró que "a Cristina no le creo porque nunca ha dicho la verdad. Y si la conducta es martirizarse, cuando se dé cuenta cambiará de decisión. Pero que el kirchnerismo deje la política argentina sería una gran noticia".

Sobre los planes de Juntos por el Cambio para 2023, indicó que "el candidato debe ser el que la gente elige. Hay que ir a internas, competir y que la gente elija quién debe ser el candidato. Es conocido el afecto que tengo por Mauricio Macri, pero lo que digo es que el candidato sigue siendo el que elija la gente. No sirven candidatos que no tengan poder para gobernar, y el poder sigue residiendo en el pueblo".

"Gobernar en las actuales circunstancias, sea cual sea la situación en la que quede Argentina, va a requerir carácter, templanza y un programa de gobierno. No cualquier dirigente tiene estas características. Por eso yo estoy con Patricia Bullrich", aclaró.

"Las veces que hablé con Macri deja traslucir que no será candidato, por eso debemos buscar un candidato", dijo.

Aguad analizó que "el que haya 3 o 4 candidatos en Juntos por el Cambio, es un evidente paso adelante. Juntos le devolvió a Argentina su fortaleza política. Había un partido hegemónico que durante casi 70 años no nos llevó a ningún lado. Y de repente, por la decisión de Macri, se reconstruyó el panorama político".

"Habrá que ir a una elección interna o a unas PASO, y que quien gane sea el candidato", analizó.

Además, explicó que "Larreta y Bullrich son buenos candidatos, han sido probados en la gestión, tienen experiencia. Que la gente responda. Yo estoy con Patricia por una cuestión de afinidad, a Horacio lo conozco solo formalmente y no he hablado sobre lo que pretende. No hace falta que Patricia me convenza, en su espacio estamos elaborando un programa de desarrollo donde hay que dejar de enloquecerse con lo que hay ajustar y empezar a pensar en lo que hay que producir".

"Argentina debe producir riquezas, y eso requiere mucha voluntad y un gran programa de gobierno", añadió.

Según el exministro, "una vez que se resuelva el calendario electoral y terminen las elecciones, hay que convocar a un acuerdo que le de certeza y certidumbre al programa. Se requiere el apoyo mayoritario del país para que haya credibilidad y que el país sea confiable para atraer inversiones".

"Hace décadas que las inversiones no pasan el 15 o 16% del PBI. Eso es una tragedia. Para salir de eso hace falta un acuerdo. Quizás la gran enseñanza en el gobierno de Macri fue la decisión de los mercados de aprobar el rumbo de su gobierno, pero con una advertencia: eso debe seguir en el país. Si no hay certezas de que ese rumbo continúa, el acuerdo es menguado", agregó.

"Alberto Fernández ganó las elecciones, cambió nuevamente de rumbo y el país entonces se derrumbó de nuevo", ganó.

"Yo no imagino un toma y daca de cargos. Para mí un acuerdo político significa un Presidente con un programa, con mayoría parlamentaria, convocando a los gobernadores de las provincias, y seguramente fuerzas políticas que tengan afinidad con el programa. Me imagino conformando una gran mayoría de argentinos que quieren sacar el país adelante con un programa de gobierno. No tengo dudas que Milei va a estar de acuerdo con el programa y que podría sumarse", cerró.