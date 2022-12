Álvaro de Lamadrid: "Cristina va a poner en riesgo la democracia con tal de salvarse"

Álvaro de Lamadrid, exdiputado nacional, habló con CNN Radio sobre la condena de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Uno lo ha dicho después de escuchar a la Vicepresidenta con ese enojo, en una reacción desencajada frente a lo inevitable de la condena, que es lo que ella ha querido evitar durante todos estos años. Por eso su enojo bíblico con el Presidente de la Nación, que es un Presidente testimonial, a quien le dio la misión de frenar las causas", expresó en diálogo con País Adolescente, de Fernando González.

"No le creo nada a Cristina. No le creo que se corra, no le creo que renuncie, no le creo que se vaya a la casa. Esto no quiere decir que uno tenga claro cuál es la decisión que va a tomar, pero no le creo", agregó.

"Creo que Cristina le está hablando al peronismo. Y encuentra en esta condena una gran preocupación interna, sabe que han sido muchos años de humillación los que llevó adelante el kirchnerismo", aseguró.

De Lamadrid señaló que "Cristina tiene un miedo reverencial a que todos aquellos que han esperado esta situación y no se le han animado durante estos años no solo la nieguen, sino que estén haciendo cola para ver quién es el primero que le da una zancadilla".

Además, agregó que "está pidiendo que haya un operativo clamor y una súplica desde el propio peronismo para decirle que ella sigue siendo la jefa".

"Creo que, decida lo que decida, Cristina se va a radicalizar más y en el 2023, el oficialismo va a llevar adelante la estrategia electoral que ella decida", analizó.

"Cristina sabe cuál ha sido la relación que ha tenido con el peronismo. Sabe que debe salvarse sola, más allá de las declaraciones públicas y los apoyos formales", dijo.

El exdiputado indicó que "ella no puede poner su libertad en manos de nadie. La jugada de Alberto le salió mal, lo de delegar el poder y esconderse detrás de otras figuras. Hoy se la tiene que arreglar por sí sola. Ella necesita seguir siendo la jefa del peronismo, creo que esta es la situación y su principal duelo".

También explicó que "durante muchísimos años criticaron el pejotismo, los métodos del peronismo. Luego, más acá en el tiempo, decían que el peronismo de la provincia de Buenos Aires era una mafia. ¿Cuándo se recuestan en el peronismo? Cuanto están débiles, cuando les conviene, como ahora con Cristina. Ahora dice que es un 'ataque al peronismo'. Ahí mete a todos en la caja y tira la llave al mar. Cuando le va mal acude a los matones de las palabras, arma la guardia pretoriana con La Cámpora y la patota sindical, y con los barones del conurbano y los gobernadores".

"Cristina no va a tener un actitud de moderación. Al contrario, va a tirar del mantel de la democracia y va a poner en riesgo la democracia con tal de salvarse", cerró.