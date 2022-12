Alertan por aumento de casos de coronavirus

Juan Carlos Cisneros, médico infectólogo y subdirector del Hospital Muñiz, habló con CNN Radio sobre el crecimiento de casos de Covid-19 y dijo que “por las subvariantes, la cepa de Ómicron tiene la capacidad de eludir la inmundiad”.

“En la primera semana de noviembre tuvimos un promedio de 2 casos diarios de covid cada 100 consultas y en esta última semana tuvimos unos 165 casos diarios. La mayoría son leves porque la cepa Ómicron parece ser más benigna y gran parte de la población está vacunada”, precisó en Al Fin y Al Cabo de Adrián Puente.

El médico, sostuvo que el crecimiento de casos se da por la aparición de nuevas subvariantes de la cepa Ómicron, “tiene la capacidad de eludir la inmunidad”.

Respecto a las vacunas, se refirió a dos problemas: “De las vacunas que se utilizaron hasta el momento, ninguna previene la infección, todas sirven para que no se agrave la enfermedad y eso es un problema porque el virus va a seguir existiendo. El otro problema es que estas cepas mutan”.

“Es fundamental reforzar la vacunación y más en las personas con factores de riegos”, recomendó.

En cuanto a la vacuna bivalente, Cisneros señaló: “Si supiéramos que el virus no va a mutar, sería la vacuna ideal, pero como no lo sabes uno no se anima a recomendarla”.