Asamblea permanente de la UTA genera retrasos en el servicio de colectivos en Mar del Plata

El Servicio de colectivos presentó complicación en las últimas horas por una medida gremial tomada por los representantes de la nueva conducción con el objetivo de plantear las dificultades que tienen actualmente.

"Son asambleas que se realizan en distintas líneas, no son en simultáneo así no dejamos a la gente sin servicio", manifestó Juan Cruz Mastromarino, referente de la Agrupación Juan Manuel Palacios.

Asimismo, comentó que "en este momento estamos en la línea 523 parando por 45 minutos para explicarle a los compañeros la situación legal y de las elecciones, las cuales ganamos y están poniendo trabas para no entregarnos el sindicato".

El conflicto surgió cuando "nosotros ganamos las elecciones de la secretaría, la conducción de la UTA a nivel local, por 150 votos y 450 votos que no nos querían aceptar. Los mandamos a Buenos Aires porque son votos observados, los compañeros de 20 años que trabajan en el transporte, les descontaban la plata, pero no figuraban en los padrones. Entonces, a dónde fue a parar la plata de los compañeros afiliados".

Ante esta situación, en primera instancia "esto se presentó a la justicia, el ministerio de Trabajo, pero estamos dispuestos a tomar cualquier medida porque los compañeros no quieren más esta conducción y queremos que la gente entienda que estos tipos que hoy están representando el sindicato y se quieren quedar de prepo son los mismos que a nosotros nos persiguieron, dispararon, golpearon, hace dos años tuvimos 7 compañeros heridos de bala".

No obstante, no descartan que como última medida se realice un paro total de actividades: "Queremos llegar a un acuerdo antes para no complicar a la gente", concluyó