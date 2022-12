Maximiliano Rocha: "Nunca le diría que sí a algo que va en contra de mis principios"

Maximiliano Rocha es Médico especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en adultos y niños.

Nació en Córdoba Capital, donde estudió medicina y luego cirugía general. Ya viviendo en Buenos Aires se formó en cirugía plástica en la UBA. Hoy es reconocido Cirujano plástico del Hospital Materno infantil, y estético en varios centros privados.

Enfrentando situaciones muchas veces complejas dentro del quirófano, busca equilibrar su profesionalismo con el placer de disfrutar la vida al aire libre, estar con seres queridos y porque no, pensar en sus raíces bebiendo un rico Fernet.

Maximiliano reconoce haberse adaptado bastante bien a Mar del Plata y aunque le cuesta entender sobre tan 'alocados' cambios climáticos, ver el mar a la mañana lo tranquiliza.

Dalai Lama dijo que "el propósito de nuestras vidas era ser felices…” y para varias personas, sentirse bien significa verse bien. Muchas veces de esto se encarga el Doc. Rocha quién también de suma a mi pedido de dividir su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / La insistencia, no darme por vencido.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Entre a estudiar medicina con 17 años sabiendo que quería hacer cirugía plástica. Siempre me interesó pintar, hacer y arreglar cosas, la arquitectura de todo, capaz que viene por ahí.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Siempre a seguir aprendiendo de todo y de todos. Sacar lo mejor de la dinámica de la vida para uno y sus seres queridos. Evitando molestar a los demás.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Lo he hecho un par de veces y te cambia el rumbo, te hace pensar de otra forma, te puede salir bien o no, pero igual se aprende y te da experiencia. No es fácil dejar.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A algo que no estaría convencido 99%. Tampoco a algo que iría en contra de mis principios.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Creo que estando tranquilo en un lugar agradable, me reseteo, ordeno mi mente. Cada tanto esta bueno hacerlo.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / No se, es muy loco pensar eso, pero mientras sea alguien bueno, estaría bien.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.