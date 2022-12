Un camión con menores chocó a 3 autos, se fugó y lo persiguieron

Un camión de una empresa de transporte de paquetes impactó con dos autos en Av. Félix U. Camet y Mariani este domingo por la tarde, provocando destrucción total en ambos y, por efecto rebote, dieron con un tercero.

Tras el choque, el conductor, que tenía a menores en la parte de atrás del vehículo, se fugó y una vecina de la zona que había visto lo sucedido, decidió seguirlo para capturar la patente.

En su relato, la propietaria de la primera camioneta impactada, indicó: "El choque ocurrió cerca de las 18, donde estaba mi camioneta estacionada; en Mariani y la costa. Había varios vehículos estacionados en la misma cuadra y cuando regresé, me encontré con un patrullero, varias personas y la camioneta destruida".

En ese marco, explicó: "Cuando llegué me encontré con una señora que había visto lo sucedido y filmó al camión, que dio una vuelta en U y arrastró mi camioneta, dos vehículos más y un poste de luz. Ella lo grabó, llamó a la policía y lo siguió por varias cuadras, como se ve en los videos".

"Además, el camión tenía a menores colgados en la parte de atrás. Me acerqué a la comisaria 7ma y no quisieron tomar la denuncia porque no hubo heridos y sólo fue destrucción de vehículos", argumentó Behr.

Sin embargo, a raíz de los videos pudieron identificar el nombre de la empresa.

"Éramos 3 vehículos en total; mi camioneta con destrucción total y dos vehículos más, uno que se incrustó contra una columna y chocó a otro más", continuó la damnificada.

"El seguro me pidió la denuncia. Si bien tengo un seguro contra todo riesgo, la necesitan y únicamente conseguí los videos. Tengo entendido que a los demás autos les sucedió lo mismo. El camión pertenece a una empresa de transporte de paquetes", concluyó.