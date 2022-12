Alberto Fernández aseguró que los jugadores de la Selección no fueron a Casa Rosada porque estaban cansados

El presidente Alberto Fernández dijo que las celebraciones de este martes fueron "una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina" y señaló que "el homenajeado no era el presidente sino los jugadores" de la selección argentina campeona del mundo.

"Se hizo todo en clima de mucha tranquilidad, armonía y paz; no hubo excesos ni abusos", indicó el Presidente en declaraciones a la FM Radio Con Vos y agregó: "Yo lo único que hice fue hacerles saber a las autoridades de la AFA que tenían la Casa de Gobierno a disposición, y ellos eligieron otra cosa y es muy respetable; ayer el homenajeado no era el Presidente sino los jugadores, así lo interprete siempre".

"Debo ser el único Presidente que no recibió al campeón del mundo, pero soy el único Presidente que durante su mandato ganó la Copa América, la Finalissima y el Mundial", ironizó.

Los accesos y el centro porteño se desbordaron de millones de personas que querían saludar a los campeones. Por ese motivo, el Ministerio de Seguridad decidió cortar abruptamente la movilización terrestre y trasladó a los jugadores en helicópteros para que pudieran observar la cantidad de gente que había en las calles esperándolos.

Esta mañana, Aníbal Fernández apuntó contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por los problemas en la coordinación del operativo fallido. A diferencia del funcionario, el mandatario evitó apuntar contra el dirigente deportivo.

Alberto Fernández contestó además las críticas por su decisión de haber decretado un feriado nacional para recibir a la Selección. “Me criticaron mucho, pero yo quería que todos fueran a festejar; no existen los feriados parciales, podía hacerlo en una ciudad sí y en otra no, además seguramente muchos rosarinos deben haber estado celebrando en el Monumento a la Bandera; ¿no tenían derecho a hacerlo?”, preguntó.