Parliamo, la firma marplatense que en tres años se consolidó en la ciudad

Mar del Plata no solo se destaca por sus paisajes y playas tan visitadas por el turismo, sino también por los empresarios locales que hacen que la ciudad crezca con sus inversiones y que sea conocida en otros destinos.

Un emprendimiento 100% marplatense es Parliamo, que ya lleva más de 3 años de trayectoria y que desde ese momento no ha parado de crecer y hoy emplea a más de 100 familias en sus sucursales.

Uno de los socios fundadores de Parliamo, Gastón Ibarra, es uno de los empresarios locales que apuestan a Mar del Plata y en diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7), expresó: "Me pone muy contento que hace muy poco cumplimos 3 años. Si me pongo a pensar no es nada, pero nos tocó la pandemia y eso es importante. Es un orgullo que sea un producto marplatense y que a los locales les guste, es lo más valioso".

"Cuando nace Parliamo, la idea era que más allá de que nuestro producto sea algo básico para la sociedad, queríamos que fuese distinto. Y cuando uno ingresa a las sucursales, se da cuenta de que hay algo más. Queríamos que se pueda disfrutar de todos los productos italianos como la pizza y la pasta, pero en un ambiente mucho más agradable", dijo Ibarra.

"Ahora estamos terminando la primer etapa de la ampliación del centro de producción de Parliamo que va a cumplir 2 años y medio, que nació medio año después de la primer sucursal. El año que viene cuando la finalicemos vamos a estar en más de 1000 metros cuadrados. Ahí hacemos todo lo que es para las sucursales, desde los bollos de pizza hasta los fiambres. Se trabaja mucho", indicó el empresario marplatense.

"En el 2023 planeamos llegar a Palermo Soho en CABA y sabemos que para eso hay que trabajar fuerte. Vamos confiados en el producto y en lo que hacemos como imagen", mencionó Ibarra.

"Nosotros proponemos un ámbito donde disfrutes la pizza con un aperitivo, un antipasti que es una entrada. Tenemos un proyecto de sumar 3 sucursales en dos años. Sabemos que es ambicioso pero entendemos que hay demanda y que al porteño le va a encantar", aclaró el Socio fundador de Parliamo.

Uno de sus productos extras a lo que son las sucursales, es la prepizza que se puede encontrar en los comercios y almacenes. "Parte de lo que hacemos en la fábrica y una de las razones por las que estamos 24 horas ahí es la prepizza que tenemos. Es un producto con el que no podemos incorporar nuevos clientes debido a la demanda, no damos a basto. Es 100% artesanal donde realmente usamos la misma calidad de productos que en las sucursales", dijo Ibarra a modo de conclusión.