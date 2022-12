Larreta y el fallo por la Coparticipación: “No es cierto qua afecta a las provincias”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró en CNN Radio que “no es cierto que afecta a las provincias” el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por la Coparticipación.

“Cuando el gobierno nacional nos sacó los fondos de un minuto al otro en medio de la pandemia y sin acuerdo previo a las provincias no le dieron un mango. Solamente fue para financiar la Provincia de Buenos Aires por el problema de la policía”, recordó Larreta y aclaró: “Ahora es lo mismo al revés: a las provincias no se les toca un peso. No es cierto que esto afecta a las provincias”.

En diálogo con Fernando González en La Mañana de CNN, el jefe de gobierno indicó que “quien firmó el decreto fue el presidente. Me avisó un minuto antes y se tiene que hacer cargo”. “No entiendo qué hacen los gobernadores apoyando esto”, expresó.

Además, Larreta advirtió que “el gobierno nacional no puede sacarle plata de la coparticipación a las provincias sin acuerdo previo. Es un antecedente y una garantía para que no vuelva a suceder”.

A partir de ahora, según Larreta, “de cada peso que entra por la AFIP se distribuyen según la Coparticipación. Hoy a la noche ya debería entrar la plata… Y hoy mismo derogamos el impuestos a las tarjetas de crédito. Di mi palabra y la cumplí”.

“Esta decisión de la Corte hace cumplir la Constitución y el dinero se destina a bajar los impuestos. Con esto tampoco vamos a hacer más obras. Esto da mucha esperanza y demuestra que se puede hacer las cosas bien”, remarcó.

Por otra parte, la máxima autoridad de la Ciudad de Buenos Aires dijo que la obtención del Mundial en Qatar “fue una gran alegría futbolística y la Selección fue un orgullo”.

“Fue un equipo de gente razonable, laburadora y dedicados al entrenamiento. Sin mensajes de declaraciones grandilocuentes y un técnico super serio con los pies sobre la tierra. Me sentí muy bien representando”, expresó.

Y se refirió a la organización de los festejos en el centro porteño: “Cuando hay 4 millones de personas en la calle no hay ordenamiento que valga. Era imposible que el micro llegara a la 9 de Julio. Hay un punto en el que no hay organización”.

“La gran mayoría de la gente lo hizo en forma perfectamente pacífica, cantando y con respeto. No podemos empañar las fiestas y generalizar por un grupo de delincuentes que sobre el final empezaron con actos de vandalismo”, concluyó.