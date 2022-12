Organizaciones sociales reclaman un "bono digno y alimentos"

Organizaciones sociales se manifestaron en el Unzué, frente a las puertas de Desarrollo Social, para reclamar un bono digno de cara a las fiestas de fin de año y una mejora de los alimentos para los comedores.

En esta línea, el referente de Barrios de Pie, Gonzalo Vigil, manifestó en diálogo con El Marplatense, que la movilización se debe al "incumplimiento que viene teniendo el ministerio de Desarrollo Social de Nación, con Victoria Tolosa Paz a la cabeza, que prometió en su momento un bono digno para pasar las fiestas".

Al contrario de lo dicho, "lo que se ha cobrado en estos días son 6750 pesos que lejos está de garantizar una fiesta digna a las cientos de familias que hoy Potenciar Trabajo y ven que su sueldo ha perdido gran capacidad adquisitiva en lo que va de año", declaró.

A pesar de que "llegamos a un diciembre con una inflación que ha disminuido y todos lo celebran, pero sigue siendo un 4%, no es baja, estamos hablando de un 50% en cuatro meses, pensando en que eso se mantenga. Vemos que es necesario un refuerzo para el aguinaldo", señaló.

Por otro lado, resaltó que "la mercadería no está llegando a los comedores comunitarios de más de 10 de provincias del país, no pasa solo en Mar del Plata, muchas de ellas, las más pobres como las del norte, que no cuentan con eso hace más de 3 meses".

Respecto a la llegada de respuestas por las entidades gubernamentales dijo que "muy a cuentagotas y es difícil la situación en función de que las personas que cuentan con el Potenciar Trabajo cumplen con una prestación como dispone el ministerio de Desarrollo Social de la Nación".

Asimismo, "tienen personas visitando los espacios comunitarios, que nos parece perfecto que recorran los lugares que funcionan en más de 70 barrios de la ciudad para poder controlar que efectivamente funcionan, que la gente está cumpliendo, que se están haciendo las cosas dispuestas por el Ministerio, pero no llegan los insumos, la materia prima", aseguró.

Por último aclaró que "nos vamos a quedar acá hasta el mediodía en principio porque entendemos que hay un cambio de recorrido de colectivos luego de las 13 con la fiesta popular del "Dibu" Martínez, el Campeonato Mundial, un festejo que vino muy bien para el pueblo porque es necesario una alegría y el que quiera ir a disfrutar pueda hacerlo".