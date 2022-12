Christian Ledesma: de un año "complicado" a la posibilidad de un TC en Mar del Plata

El único piloto marplatense campeón de dos categorías de fórmula, del TC2000 y el Turismo de Carretera, Christian Ledesma, detalló que le sorprende que "una ciudad tan fierrera no tenga un autódromo en condiciones".

En un balance del año, el marplatense expresó: "En lo deportivo no fue el año que esperábamos, fue complicado, a pesar de que en el medio logramos dos podios y pelear por una carrera. Tuvimos muchos inconvenientes en la mayoría de las carreras por el funcionamiento de los autos".

En ese sentido, remarcó que nunca tuvo un "auto contundente" y destacó: "En san Juan fueron otros los problemas y quedamos últimos. En la serie funcionó mal y en la final avanzamos del último puesto al decimocuarto, algo que no es fácil, pero más allá de eso, pretendíamos ser competitivos".

Acerca de la situación del TC2000, que dejó la consagración de Torino luego de 51 años, el piloto manifestó que "está bien y hay aspectos positivos" dentro de la categoría, donde indicó: "Uno de ellos es la demanda que existe por tener muchos autos, en la que todos quieren estar y hay que controlarlas, pero más allá de las discrepancias, las carreras están en un buen momento y se nota en los autos y el público que tiene".

"Hace varios años que estoy en la Comisión y siempre estuve ligado a ella. Hace 25 años que me mantengo en la categoría y en los últimos siete años me tocó acompañar a la Comisión, siempre con mi perfil y sin andar con vueltas, dentro del respeto", expresó el campeón en 2007.

Acerca de las repercusiones y los cambios en la CTC tras la obtención de su título en San Luis, hace ya 15 años, señaló: "Soy consciente, fue muy bueno y ello generó a la Copa de Oro con un sistema que se fue imponiendo y optimizando. A su vez, este sistema no permite que suceda lo que me ocurrió y sí que varios pilotos lleguen a la última carrera con chance de ser campeones, más allá de que no me gusta".

Sobre la posibilidad de hacer una carrera de TC en Mar del Plata, comentó: "Tuve muchas charlas con esta gestión y las anteriores para hacer circuitos costeros, con los mismos que me dieron una mano para abrir el kartódromo en la pandemia. A partir de ese momento, tuvimos reuniones y la última fue junto a Fernando Muro y el Presidente de la categoría".

"No es fácil y me resulta irónico que, una ciudad tan ´fierrera´ como la nuestra que, además tiene un zonal tan fuerte, no tenga un autódromo en condiciones o una pista callejera", continuó.

"Hay cosas que no entran en mi razonamiento. Hay que trabajar mucho y consensuar, pero realmente espero que el TC corra después de muchísimos años en Mar del Plata y ¿qué mejor que en un callejero? Seguiré trabajando para que suceda pronto y estar todavía en actividad cuando suceda", concluyó.