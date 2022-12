Baamonde, otro que se va de Aldosivi: "No tuvo que ver con el descenso"

Por Nicolás Ronchi

Mientras Aldosivi se enfoca en el mercado de pases, el técnico de las divisiones inferiores, Marcelo Baamonde, dio un paso al costado y deja la institución para trabajar como ayudante de campo en el Johor Darul Takzim de Malasia junto al también marplatense Mariano Echeverría, quien hace un año está en el club asiático.

En ese sentido, en comunicación con El Marplatense, Marcelo Baamonde contó: "La posibilidad surgió porque uno de mis amigos, Federico Amione, cuando estuvo en Europa se hizo amigo de Martín Press, que ahora es el manager del equipo de Malasia. A la vez, Mariano Echeverría hace un año fue al Johor Darul Takzim y salió campeón, entonces se comunicaron conmigo y por intermedio de ellos, me propusieron que los acompañe y acepté".

Acerca de cómo se prepara para este gran desafío, explicó que está feliz y también ansioso por conocer cómo es la vida en el país asiático. Y añadió: "El ´flaco´ (Echeverria) me contó mucho y me puso al tanto de todo, es una ciudad muy linda y es un club grande. Ahora, hasta viajar, estoy estudiando inglés para comunicarme. Lo único malo es la diferencia horaria".

Para esclarecer dudas sobre su salida de la institución portuaria, el técnico de divisiones inferiores señaló que "no tuvo que ver con el descenso", a la vez que sobre ello expresó: "Me dolió mucho, soy hincha de Aldosivi y fue un momento muy doloroso. Se que no es momento de irse, pero llegó la oferta y no la puedo desaprovechar si quiero seguir creciendo como técnico".

Tras asegurar que "no es por el momento del club", en cuanto a los distintos cambios de técnicos en el "Tiburón", manifestó que fue una situación compleja porque tuvieron que hacer "más esfuerzo" debido a que en ese momento dirigía "la Reserva y la Primera al mismo tiempo".

Y continuó: "Estuvimos a full pero fue un lindo desafío, al mismo tiempo que un año durísimo. Además, como empleados del club, la predisposición que tuvieron también fue buena. Dimos todo y lo más importante es que intentamos que Aldosivi quede en la mejor posición posible".

Después de atravesar 10 años en el combinado marplatense, remarcó que se lleva todo y destacó que era un técnico cuando llegó a la institución y hoy se va "siendo otro".

"Crecí muchísimo y cuando se conoció la noticia de mi salida me llegaron mensajes de todos los chicos a los que dirigí. Me llevo un gran recuerdo y es un hasta luego porque me dejaron la puerta abierta para que vuelva cuando quiera", concluyó Baamonde.