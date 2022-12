Messi: "Termina un año que jamás podré olvidar"

Lionel Messi, capitán y figura del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022, destacó que “jamás" podrá olvidar este año en el fútbol, luego de haber cumplido “el sueño" que siempre persiguió.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener”, admitió el astro rosarino, de 35 años, a través de sus posteos en redes sociales.

El goleador albiceleste en la última Copa del Mundo (7 tantos) también recordó a “los amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”.

Fuente: Télam.