Siniestralidad vial: "Cerramos el año muy bien porque logramos que se sancione la Ley de Alcohol Cero"

Se acerca fin de año y con ello los balances generales de cada aspecto y sector del país. Uno de los grandes temas que se trató a nivel nacional fue la siniestralidad vial y las formas de prevenir. Las fotomultas fueron una de las alternativas que se implementaron en busca de ser solución y también el Proyecto de Ley de Alcohol Cero que fue aprobado en la Legislatura para implementarlo en la Provincia.

Ésta normativa, fue impulsada por el ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, con el apoyo del gobernador Axel Kicillof y modificó el mínimo de alcohol permitido en sangre a la hora de conducir, pasando de 500 miligramos por litro de sangre a ser cero.

Desde la Asociación de Víctimas de Delito y Tránsito de Mar del Plata, su referente, Héctor Blasi expresó: "El proyecto de Ley de Alcohol Cero, tiene dictamen en el territorio de la provincia de Buenos Aires y eso nos pone contentos. Siempre tratamos de sacar lo positivo de todo a pesar de que quedaron muchas cosas en el camino, quedan pendientes para el año que viene.".

"Tuvimos un 22 de diciembre bastante cargado de actividades y no solamente eso, sino que también con unas buenas perspectivas porque cerramos el año muy bien, logramos que en la Provincia se sancione la Ley. Estamos a punto de poder anunciar próximamente un scoring para las Licencias de conducir. A nivel país, han bajado las víctimas fatales y esto es producto de las alcoholemias federales y los controles", dijo desde la ONG.

El alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros viales y es la primera causa de muerte de menores de 35 años. Además, durante 2022 hubo 6162 infracciones por alcohol al volante en rutas, calles y caminos de la provincia de Buenos Aires.

Con respecto al scoring, Blasi mencionó que "es una nueva medida que va a ayudar a pacificar el tránsito y el tema infracciones. Porque no simplemente es venir, pagar una infracción y seguir manejando. Esto da otras medidas que conllevan el retirado de licencias y la implementación de cursos. Eso es positivo porque la realidad es que a Mar del Plata le falta mucha cultura vial, empatía hacia el ciudadano a pie y también hay una ausencia total de apego a las leyes. Va a llegar para beneficiar".

"Esto está estudiado y la propia Justicia no cumple una parte importante en todo esto, no hace sentir la responsabilidad a la hora de conducir, no hace sentir culpable al conductor que comete un delito. Nunca reconsideran la acción que llevaron adelante, como matar una persona y se encuentran totalmente como si fueran impunes. Nosotros apuntamos a que se recapacite sobre los hechos viales en los cuales quedan muchas secuelas y muchas vidas que se cobran año a año", indicó el Referente de la ONG de Victimas de Delito y Tránsito.

"Es inentendible cómo pueden manejar con tanto alcohol en sangre, pero lamentablemente sigue ocurriendo. En una ciudad del interior del país, el propio intendente que precisamente prohibió el alcohol, lo pararon en un control y tenía alcoholemia positiva. Estas cosas suceden y van a seguir sucediendo. Un poco producto de la negación, sancionar a nivel nacional, viene por este lado también. Porque se sabe que son funcionarios, toman y manejan. Hay una falta de conciencia total porque son quienes deberían dar el ejemplo", agregó Blasi.

En cuanto a la sanción de la Ley a nivel Nacional, el Referente expresó: "Terminamos muy disgustados, porque realmente el pasado 21 tendríamos que haber estado en ahí para que se sancione y lamentablemente no pudo ser, porque se suspendieron todas las sesiones que le quedaban pendientes a los Senadores y en definitiva no se pudo lograr".

"Esperamos que para cuando estén las nuevas sesiones extraordinarias, podamos tratarlo o sino será un tema pendiente para el 2023 en donde considero que también nos va a costar un poco de trabajo. Vamos a entrar en un año electoral y todo se hace mucho más difícil a veces. Esperamos la promulgación del Gobernador para que entre a regir la Ley para la Provincia de Buenos Aires", comentó Blasi.

"Deseamos que el año que viene nos encuentre un poco mejor en todo sentido, no solamente con el tema de siniestralidad vial, sino que se reduzcan las víctimas fatales y que mejore la situación del país para dar felicidad al pueblo argentino, que se lo merece y mucho", concluyó el Referente de la ONG de Víctimas de Delito y Tránsito.