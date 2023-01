Conflicto en UTA: ¿Puede afectar el servicio de transporte?

Desde la comisión directiva electa de la seccional de UTA Mar del Plata informaron que este martes a las 10, concentrarán en Luro y Misiones, para realizar la asunción de las elecciones de la regional.

"El día 1 y 2 de diciembre pasado, los cros de UTA votamos a los nuevos dirigentes de la seccional Mar del Plata, siendo elegido para el periodo 2023-2027, en nuestra seccional el compañero Maximiliano Escriba. Mañana defenderemos ese mandato popular, lo único que vamos a hacer es respetar la voluntad de los cros, más allá de la arbitraria decisión de la Junta Electoral que quiere hacer asumir a la lista que perdió", anunciaron desde la lista ganadora, Juan Manuel Palacios.

"Ya le comunicaremos por carta documento a la conducción nacional de la UTA, que el día 3 de enero asume la comisión directiva que encabeza nuestro Cro Maxi Escriba, porque eso votamos los cros", indicaron desde la agrupación.

"Solo resta resolver en la justicia, cómo, y cuándo nos devolverán el edificio de la UTA, de nuestra seccional porque el Sindicato ya lo tenemos, que es la gente, y se demuestra en cada actividad que convocamos estando mañana todos los cros presentes en la asunción de la nueva Comisión Directiva. Viviendo este hecho histórico sacandonos de encima (en las urnas) esta conducción que no nos respresenta, que entregó el convenio y que nos despojó de tener una obra social, que nos sacó las paritarias nacionales que nos hizo choferes pobres", comentaron desde Juan Manuel Palacios.

"Nosotros queremos trabajar tranquilos, queremos vivir de nuestro salario, queremos tener una obra social. No queremos que nos impongan a dedo una comisión directiva que perdió las elecciones y que los cros no elegimos y no queremos", continuaron.

"Nos dijeron que debíamos esperar hasta que haya elecciones y ganamos pero ahora nos dicen que los cros que debían representar y por eso en las urnas el 1 y 2 de diciembre les dijimos chau. La única verdad es la realidad", expresaron desde la lista ganadora.

"En cuanto al servico, va a funcionar igual que siempre. El transporte no va a ser afectado porque comienza la temporada y no queremos molestar a nadie. Solo se va a hacer un acto simbólico del traspaso electoral, con la gente", dijo desde la agrupación Juan Manuel Palacios, Juan Cruz Mastromarino.

De acuerdo a la lista opositora que ganó en Mar del Plata, "la medida cautelar ya fue expedida ya por la Justicia pero en el marco de la feria judicial, aún no puede hacerse efectiva", indicaron. Los más optimistas creen que entrará en vigencia en febrero.