¿Cómo pedir ante la AFIP la devolución del 35% por la compra de dólar ahorro?

Daiana Polizzotto, contadora pública, especialista en Tributación y docente de la UBA, explicó en CNN Radio quiénes pueden pedir la devolución del 35% a través del Régimen Simplificado.

“No es complejo pedirlo, pero si lleva tiempo la devolución de la percepción. Quiénes van a poder pedir a través de este Régimen Simplificado son aquellas personas que no se encuentran inscriptas en el impuesto a las ganancias ni en el impuesto sobre los bienes personales. Por otro lado, los empleados en relación de dependencia pero que no sufran retenciones de ganancias”, señaló la contadora en contacto con Hernán Harris en Al Fin y Al Cabo.

Polizzotto, precisó que el recupero no es solo por compra de dólares y “se puede pedir por compras o gastos en el exterior con tarjetas de crédito o débito”.

“Si bien la solicitud es anual, se tiene que cargar una declaración jurada por mes a recuperar. Si se compró dos meses, hay que hacer dos declaraciones juradas. Se puede pedir a partir del año siguiente al que se sufrieron estas percepciones y el pedido se puede hacer en los próximos cinco años”.

Por último, sostuvo que la devolución “en 2020 llegó a tardar ocho meses y en 2021 hasta diez meses”.