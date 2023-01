Carlos Peton Vinciguerra: "Mi lado positivo es seguir soñando"

Carlos Peton Vinciguerra es director y productor. Referente general de teatro y reconocido guionista de un sinfín de comedias musicales infantiles.

Ganador de 13 premios Estrellas de Mar de los cuales tres fueron a Mejor Produccion Integral Marplatense en los años 2020,2021 y 2022. También fue galardonado con 12 reconocimientos Faros de Oro y un Faro de Platino.

Apasionado total con su actividad, Peton es director de la escuela de comedia musical Victoria School la cual cuenta con más de 200 alumnos. "Mi misión es sacar a los chicos de la calle y hacer que ingresen al fascinante mundo del teatro", aclara

Como siempre le pone todo a su empresa Peton Producciones para sumarse a cada temporada en Mar del Plata. Entre obras, escenario y teatro, se suma a mi pedido de dividir su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / Mi lado positivo es seguir soñando y luchando siempre aunque haya logrado cosas maravillosas. Nunca perder la fe y creer siempre en mi familia.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Hace 13 años cuando en un asado en Pinamar nos reunimos en familia con mi primo hermano Marcelo Iripino. Allí decidimos emprender esta hermosa aventura que mi tía siempre soñó en vernos trabajar juntos... no pudo porque nos dejó meses antes. Fue muy triste.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Mi dirección es la misma que me enseñaron mis padres desde chico: seguir trabajando, crecer en mis logros con honestidad, transparencia y amor por lo que hago.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No. Amo lo que hago.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca le diría si a las drogas y a todo lo que haga mal a mis seres queridos como también a todos los niños ya que estoy rodeado por mi trabajo.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Emocionándome por cosas simples de la vida. Hay tres cosas que ya realicé: tuve hijos, plante muchos árboles y escribí varios libros... con todo eso me siento realizado.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / No me imagino volver en otra vida porque a mi familia no la cambio por nada. Si me encantaría jugar al fútbol como le hice en clubes como Allboys y club Alvear. Tenía condiciones para llegar a primera división pero carecíamos de recursos y mis padres no podían ayudarme. Trabajé desde muy chico, es algo pendiente en mi vida.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.