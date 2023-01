Silvino Báez: “Con las pruebas vamos derrumbando paredes”

En la mañana de Radio Mitre, Silvino Báez, padre de Fernando Báez Sosa habló en “Alguien tiene que decirlo” en la previa al inicio de la séptima audiencia del juicio por el asesinato de su hijo.

“Ayer fue muy duro. Todos los días es casi lo mismo. Ayer fue más duro, porque hablaron de la autopsia. Es el asesinato de mi hijo. Lo provocaron ellos, mataron a mi hijo. El doctor Burlando nos dijo que podía ser muy duro escuchar a los profesionales. Y sí. No hacía falta ser científico para entender lo que dijo la médica. Mi hijo estaba muerto en la vereda”, expresó el padre de la víctima.

“Quiero agradecerle a los médicos que intentaron reanimarlo y no pudieron”, añadió Silvino.

El padre de Fernando Báez Sosa continuó: “El doctor nos dijo que cuando iba a haber momentos complicados y filmaciones saliéramos. Mejor tenerlo presente a Fernando cuando estaba vivo y no en la autopsia, abriéndolo. Por más que no viéramos las fotos y los videos, fue duro. Ver a los imputados, de la edad de mi hijo, es un impacto; y están como si no hicieran nada”.

“Con las pruebas vamos derrumbando paredes. Vamos a llegar a la justicia que a Fernando lo deje descansar tranquilos. Nosotros, con el dolor en la piel. Nos levantamos y acostamos todos los días con eso. Nunca, ni una mirada, de las familias. No es relevante. A mi hijo no me lo van a devolver. Qué se yo lo que le pasa por la cabeza. Es increíble”, sostuvo Silvino Báez.

Y agregó: “Esperamos una condena contundente, que quede para la historia. Fernando se lo merece. La juventud se lo merece. Que sirva de ejemplo para los jóvenes que vayan a bailar y a divertirse y los padres estén tranquilos”.

“Nunca pensé estar en una fiscalía. Esperaba que Fernando me trajera las notas de la facultad”, concluyó el padre de Fernando Báez Sosa.