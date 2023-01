Fuerte crisis en el sector textil por el cepo a las importaciones

La industria textil atraviesa fuertes complicaciones ante las restricciones de las importaciones que desembocan en una falta de insumos básicos para la producción.

En esta línea, "nosotros en julio habíamos comentado que había un problema serio por la falta de ingreso de insumos para la producción y eso más que resolverse, se ha agravado", manifestó Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, en diálogo con El Marplatense.

Esto se debe a que "no hay dólares, cada vez se restringen más y trae consecuencias que en algunos sectores se ve de manera inmediata y otro a través del tiempo", afirmó.

Asimismo resaltó que "en la declaración que hizo la gente de Pro Tejer, ellos representan a las grandes empresas de hilanderos, los que fabrican telas, ellos tienen insumos específicos desde siempre, los consiguieron importar, y ahora se ve que el problema es tan grave que no reciben esos insumos básicos".

Sin embargo, desde la producción textil, ante la falta de ciertos productos, comenzaron a buscar alternativas: "Si no conseguimos de un hilado, usamos otro, pero tenemos opciones. Quien fabrica necesita insumos específicos y si no lo dejan entrar, no tienen una línea de producción alternativa. Cuando uno realiza indumentaria en vez de camperas produce sweaters".

Ante esta situación, "ahora estamos tratando de ver qué hacemos para el verano que viene, el invierno ya estuvo complicado, el mes que viene se termina de fabricar, y para la temporada estamos teniendo inconvenientes, compramos lo que se consigue".

"Primero vemos lo que conseguimos y después armamos la colección. Siempre uno diseñó su colección, imaginó su artículo, desarrolló nuevas líneas para comprar los productos. Ahora sin dólares no se puede trabajar", concluyó.