Juicio político a la Corte: descartan que pueda avanzar el proyecto en el Congreso

Humberto Schiavoni, senador de Juntos por el Cambio, aseguró en CNN Radio que “es casi imposible que pueda avanzar” en el Congreso el pedido del juicio político del gobierno nacional contra los integrantes de la Corte Suprema.

En diálogo con Guillermo Panizza en La Mañana de CNN, el legislador opositor aclaró que “la iniciativa del Poder Ejecutivo es embestir contra la Corte Suprema. Es grave desde lo institucional porque las razones que lo motivan no tienen nada que ver con cuestiones de fondo y es peor aún porque son fallos en los que no están de acuerdo. No se puede actuar en función de sus caprichos”.

Por otra parte, Schiavoni recordó que “Macri cuando asumió lejos de enemistarse con la Corte acordó con las provincias la forma de devolverles su dinero. Los fallos se acatan y más aún cuando se trata del máximo tribunal argentino”.

“Las consideraciones que se tuvieron en cuenta son el fallo de la coparticipación, que es a favor de las provincias y reafirma el principio del federalismo, y el tema del Consejo de la Magistratura y declarando inconstitucional la ley que el propio kirchnerismo convalidó. Los propios actos del gobierno desvirtúan este pedido”, argumentó el senador.

¿Puede avanzar el pedido de juicio político? “En comisión, la decisión de la mesa nacional es dar el debate y van a poder llevar al recinto, pero allí se requieren los dos tercios de diputados para formular la votación y vamos a votar en contra”, adelantó Schiavoni, quien reafirmó que “es casi imposible que la acusación pase a juzgarse en el Senado, donde también tenemos la posibilidad de bloquear el pedido desde Juntos por el Cambio”.