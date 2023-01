Natalie Pérez, entre sus estrenos en la música y la temporada en Mar del Plata

La cantante y actriz Natalie Pérez pisa fuerte en la temporada de Mar del Plata como parte de una de las obras del momento: El Divorcio. “Estoy disfrutando mucho del presente y compartiendo momentos con un elenco maravilloso”, expresó al comienzo de la entrevista en los estudios de CNN Radio en "La Feliz".

Allí, en diálogo con Willy Kohan en el programa Verano CNN, la artista contó detalles de la comedia teatral que es un éxito: “Tiene un final bastante desopilante que cuando lo leí me sorprendió. Rápidamente me encontré con mi personaje Mecha y me encantó.

“Es muy divertido esta cosa de trabajar en vacaciones. El teatro te da la libertad de tener todo el día libre y luego por la noche hacer la función”, agregó Natalie, quien contó que sale a escena de martes a domingo con doble función en el teatro Mar del Plata con entradas que se pueden adquirir en las boleterías o a través de Plateanet.

Sobre la relación con sus compañeros Luciano Castro, Pablo Rago y Carla Conte, remarcó: “Nos llevamos muy bien. Había trabajado con Luciano en ‘Las Estrellas’ y es un líder positivo”.

“Pablo es espectacular como con tantos años de trayectoria nos enseña todos los días y Carla Conte es muy simpática y tiene una energía arrolladora”, destacó.

El Divorcio se presenta de martes a domingos en el Teatro Mar del Plata (Av. Pedro Luro 2335, Mar del Plata).