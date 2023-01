Macri en Mar del Plata: "Este Gobierno es el peor de la saga populista"

¿Para qué? es el nuevo libro del ex presidente Mauricio Macri, el mismo fue presentado en la ciudad junto a parte del "riñón" macrista como Miguel Ángel Pichetto, Hernán Lombardi, el intendente y anfitrión Guillermo Montenegro y ex funcionarios de su gobierno, como Laura Alonso, entre otros dirigentes.

En la primera parte del diálogo, que tuvo a cargo como orador al intendente de Pinamar, Martín Yeza, el ex presidente dijo: "Estoy un poco más viejo pero bien, estoy acá no me fui y me quiero quedar acá porque amo este país. Este Gobierno es el peor de esta saga populista".

“Lo hicimos una vez y vamos a tener el mandato de la gente más amplio para soltar el pasado. Hay que decirle NO a la desesperanza” pic.twitter.com/I79TNOGpgq — ⭐️⭐️⭐️ Laura Alonso 🇦🇷🇺🇦 (@lauritalonso) January 12, 2023

"Amo este país y quiero estar acá, donde estoy. En este libro vuelco cosas que me sucedieron a lo largo de la empresa, en la ciudad y el país. Está dedicado a jóvenes que ocupan cargos políticos para tratar de transmitir experiencias y ese camino que uno recorrió", agregó.

"Estamos un etapa distinta en este espacio, la competencia debe ser de nivel y sana, donde se profundice pero en un nivel sano", disparó en el marco de la feroz interna que hoy atraviesa Juntos.

"Soñamos que los argentinos puedan ser felices con nuestra mejor compañera que es la libertad", manifestó.

"Los partidismos han perdido la sensatez. Esa oscuridad, manipulación y la mentira nos han llevado hoy a tener dos bombas para desactivar. Una es la deuda que fue producto del exceso de entusiasmo e inexperiencia y la deuda del Banco Central. Es un panorama complejo", reconoció.

"Creo realmente que por decisión de los argentinos que no negociamos nuestro futuro, hoy arranca un proceso de crecimiento sostenido a 20 años", auguró.

"Vamos a cumplir como nunca hemos cumplido antes. Vamos a trabajar para recuperar el lugar pese a todo lo que nos hicieron antes", dijo.

"Tenemos que romper con este sistema mafioso del status quo de la Argentina. El cambio tiene que ser profundo, claro y veloz. Si a nuestros jóvenes no les demostramos que esto es en serio, se van a querer ir a la m.... todos, y los necesitamos a ellos. El peor virus que te inyecta el populismo es la resignación y la desesperanza, y no tenemos que dejar que se salgan con la suya", concluyó.