Once Unidos volvió a perder en Paraná

Once Unidos sumó su segunda derrota consecutiva en el tour 4 en Paraná tras la derrota por 3 a 0 (25-19, 25-19 y 25-20) contra River en el estadio Luis Butta de Paraná por la LVA RUS 22-23.

Al inicio del primer set, Once Unidos no pudo frenar los ataques riverplatenses y el más golpeado en recepción fue Aquindo. Un River cómodo, a los pocos minutos ya había doblado a los de Brostelmann con grandes bloqueos, con lo que rápidamente llegó el segundo time out al 17-8 en contra de los marplatenses.

Cuando la diferencia fue de 10, Once se vió obligado a reemplazar a los armadores para cambiar la historia. Tras ello, el "albiverde" pudo recortar la diferencia mediante las diagonales de Gazaba y por errores no forzados del rival, pero de igual manera el primer set fue para el "millonario" con parciales de 25-19.

Sobre el inicio del segundo set, el destino parecía desolador para el combinado de la "Feliz" luego de un contundente 4-0 de River, pero los bloqueos -uno muy bueno de García- se activaron y se pusieron a tiro.

Pese a ello, los de Borstelman nunca se impusieron desde el saque y lentamente los bloqueos dejaron de ser eficientes para contrarrestar el juego del "millo", que repitió la historia del primer set al llegar sin oposición alguna a los 10 de diferencia.

Una vez más, el patrón se repitió y a falta de cinco puntos para el set de los de Núñez, los bloqueos de Rojas y los buenos ataques de Quiroga lograron llevar al descuento y la ilusión que, de forma repetida, se congeló a los 19 contra los 25 de River (2-0).

Ya en el tercer set, los de Rico continuaron con su gran juego en bloqueo y a pesar de que la "Paralela" Gazaba y Santiago Aulisi se cargaron el equipo al hombro en ataque, los de la banda volvieron a superarlo con parciales de 18 a 11 en su favor.

Como de costumbre en este mediodía entrerriano, Once Unidos se puso a sólo tres puntos cuando era tarde y por primera vez alcanzó los 20 puntos, donde un saque afuera de Gazaba llevó al match point de River, que luego del mismo, Ivars no pudo defender con el pie y terminó tras los carteles (3-0).

A su vez, el conjunto dirigido por Gonzalo Borstelmann volverá a jugar este viernes desde las 10 frente a Defensores de Banfield en el estadio Luis Butta, donde perdió frente a Paracao en el primer encuentro del tour y ahora también ante River.