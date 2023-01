Once Unidos sumó su tercera derrota consecutiva

Once Unidos no levanta cabeza y perdió, una vez más en el tour 4 de Paraná, por 3 a 0 (27-25, 25-22 y 25-23) frente a Defensores de Banfield en el estadio Luis Butta por la Liga Nacional de Basquet.

El primer set tuvo un inicio muy igualado en el palo por palo, donde los de Borstelmann corrieron con la ventaja de los errores desde el saque de "Defe". Y pese a la figura de Gazaba en ofensiva, el rival siempre mantuvo una diferencia de 2 puntos hasta que, uno de los mejores sacadores de la Liga, Aulisi, empató desde esa posición para quedar 20 iguales.

En ese marco, Once logró estar por encima en el marcador por primera vez en la mañana luego de un bloqueo de Iván Quiroga con un parcial de 23 a 21, pero esa diferencia no pudo ser contenida en defensa y los ataques de Gazaba no fueron suficientes, por lo que el primer set se extendió y se lo llevó Defensores de Banfield con un parcial de 27 a 25 (1-0).

Sobre el segundo set, el inicio estuvo igual de reñido y el "albiverde" se mantuvo sólido en ataque -donde el más destacado fue Quiroga-, pero nunca pudo bloquear a los de Lomas de Zamora.

A pesar de conservar siempre un punto de ventaja, sobre el cierre (con un parcial de 23 a 22 en su contra) los errores no forzados condenaron al conjunto marplatense y luego, un doble bloqueo frenó los alejó y en el set ball, no hubo nada por hacer. Nuevamente, como contra River, el segundo set se lo llevaron los de enfrente con un parcial de 25 a 22 (2-0).

En el tercer set se repitió la misma historia y ninguno pudo romper el partido para sacarse más de dos puntos de diferencia, aunque ésta vez la ventaja la tuvieron los dirigidos por Alegre y la paridad fue mantenida con las figuras de Aulisi y Gazaba.

Recién tras más de la mitad del tercer set los de Mar del Plata quebraron la paridad con un bloqueo de Macció y un fuerte remate de Aquindo. Sin embargo, como durante todo el tour, nunca lograron sostenerse desde el saque y sus propios errores le regalaron el partido a Defensores de Banfield, con un parcial de 25 a 23(3-0).