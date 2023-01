Año electoral: "Hay una clase política que se mira el ombligo"

En un contexto de año electoral, cada partido político con sus candidatos se comienza a ver más presente. Las campañas se empiezan a incrementar y se ve mucha presencia política en la ciudad. Figuras como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Axel Kicillof , Daniel Scioli y Alberto Fernández, estuvieron presentes esta última semana en Mar del Plata.

Sobre esto, el candidato a presidente de la Nación por Libres del sur, Jesús Escobar dialogó con El Marplatense y comentó acerca de la actividad que está teniendo en la ciudad.

"Este año arranca con un 100% de inflación y en los últimos tres un 300%. Un desastre hecho por el Gobierno del Frente de Todos al igual que el de Mauricio Macri. Por eso estoy recorriendo el país y también ahora la Costa Atlántica para decirle a la gente que hay que canalizar y cambiar esta bronca, este hartazgo que tenemos en todo el país a lo largo y a lo ancho y hay que echar con los votos a Bullrich, a Larreta, a Macri, a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández, a Milei, a todos los políticos que hundieron a la Argentina", mencionó Escobar.

En cuanto a las campañas que se están llevando a cabo, el Candidato de Libres del Sur dijo: "Hay una clase política que se mira el ombligo. Los partidos que gobernaron hablan de que el problema de los argentinos es el poder Judicial o si la Corte Suprema tiene 15 o 25 miembros. Mientras abajo, donde vive la gente real, está la clase media no llega a fin de mes. Los trabajadores mayoritariamente están en negro. Hay millones de pibes que comen una vez al día. Un 100% de inflación. Vas al supermercado o al almacén de barrio y compras la mitad de lo que adquiriste el mes pasado. Eso es lo que le pasa a la gente y por eso están hartos", .

"Por eso digo que hay que echar a esa clase política que habla de cosas que nada tienen que ver con lo que le ocurre en el día a día al ciudadano común", indicó Escobar.

"Recién vengo de estar en el puerto con algunos trabajadores que me comentaban que están en negro, que cada día cobran peor, que no se pueden enfermar porque les descuentan la semana, que no pueden tener ningún problema porque les bajan el salario. Esa es la Argentina en la que vivimos y que generaron los que gobernaron los últimos 20 años. Por eso digo que estamos en un punto de inflexión en el país y que Libres del Sur se va a transformar en un movimiento político más poderoso", aclaró el Canditato.