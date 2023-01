Crimen del DJ: la fiscalía solicitará la prisión preventiva de Vergara

Conocida la noticia de la detención de Maximiliano Vergara, el marco de las causas que investigan la muerte del DJ Lele Gatti, El Marplatense confirmó con fuentes judiciales que la fiscalía a cargo de Andrea Gómez solicitará la prisión preventiva para fines de enero.

Recordemos que en un operativo policial que se produjo en Calaza al 3000, barrio Belisario Roldán, el indicado como el que gatilló y terminó con la vida del DJ Lele Gatti, Maximiliano Vergara, fue detenido el pasado 3 de enero.

El detenido tuvo la oportunidad de declarar ante la fiscal Gómez pero no lo hizo -al día siguiente de caer- por lo que si no lo requiere en el marco del artículo 317 del Código Procesal Penal, ampliación de la declaración indagatoria, no volverá a sentarse frente a la fiscal.

Resta detener al cuarto implicado en el frustrado y fatal robo en Playa Grande, Urra Zapata, quien continúa prófugo.

Respecto de Urra Zapata, su orden de captura se libró tres días después del crimen y está imputado por ser quien presuntamente “diagramó el plan para cometer el ilícito”.