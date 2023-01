Censo 2022: a fin de mes se sabrán los resultados

Finaliza la espera y en pocos días, a fin de mes, se conocerá el dato exacto de la cantidad de habitantes actual en la Argentina. Así lo adelantó el director del Indec, Marco Lavagna, que comunicó que el 31 de enero se harán públicos los datos provisionales del Censo 2022, efectuado el miércoles 18 de mayo de 2022 de manera presencial pero que se pudo hacer de forma digital ya desde el 16 de marzo.

“El 31 de enero, el Indec difundirá los resultados provisionales del Censo 2022, que incluirán el total de población por sexo, según provincia y departamento/partido/comuna. Tendremos la información necesaria para conocer más sobre nuestro país, para volver a reconocernos”, expresó ayer el funcionario en la red social Twitter, exactamente ocho meses después de la realización de la encuesta presencial.

A su vez, especificó que se darán a conocer otros datos, también desagregados por provincia y departamento, partido y/o comuna: la población en viviendas particulares, en viviendas colectivas y en situación de calle, y el total de viviendas particulares y viviendas colectivas.

Vaticinio

El Indec había informado los resultados provisorios del Censo Nacional 2022 un día después de realizarse la encuesta presencial y como primer dato vaticinaron que en Argentina había una población total de 47.327.407 habitantes. Más allá, es dable destacar, de que hubo muchas denuncias en redes de que los censistas no habían pasado por gran cantidad de domicilios, lo que influye en la precisión de ese dato poblacional. Asimismo, se había indicado que el porcentaje de varones era del 47,05% mientras que el de mujeres era de 52,83%, y un 0,12% no correspondía a ninguno de los anteriores (no binarios).

“Estos datos deben interpretarse como tendencia del operativo de campo a los cuales, posteriormente, se aplicarán procesos poscensales de consistencias y validaciones una vez completada la etapa de recuperación prevista en la metodología del censo”, salieron a aclarar enseguida desde el organismo.

Mientras tanto, el Indec informó en su momento que 23.813.723 personas habían realizado el censo de manera digital, lo que representa a un 50,32% de la población.

