Alerta meteorológico por tormentas, viento y granizo para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes un alerta amarillo para un sector de la Provincia de Buenos Aires, que incluye al partido de General Pueyrredon. El mismo prevé tormentas fuertes, acompañadas de fuertes ráfagas, chaparrones intensos y ocasional caída de granizo.

Según el pronóstico informado por el organismo oficial, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 45mm. , pudiendo ser superados de forma localizada.

Ante cualquier dificultad los vecinos podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

Desde Defensa Civil se recuerdan las medidas preventivas a tener en cuenta:

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-Cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y chapas.

-Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

-Asegurar andamiajes, grúas y otros elementos de obra.