Muro sobre las apps de transporte: "Hay una demanda que no está satisfecha"

En el marco del debate que actualmente se encuentra vigente en el Concejo Deliberante, sobre las plataformas de transporte de pasajeros, el concejal oficialista Fernando Muro habló con Regreso CNN, programa que se emite por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

"Es entendible el reclamo del sector lo que pasa es que hay una demanda que no está satisfecha y tenemos que adecuarnos a lo que demanda el turista y el marplatense", comenzó justificando el edil su aval para que las apps desembarquen en la ciudad.

"No podemos estar rehenes de una situación donde no se consiguen taxis. El servicio va mejorando lentamente y la pandemia tuvo un impacto negativo en el sector, pero nosotros no podemos perder turistas, ni la dinámica de la ciudad", aseguró.

"Las apps son sistema probados a nivel mundial y en el transporte de persona a persona funcionan bien y son seguras", dijo.

Respecto a la reacción de taxistas y remiseros, el concejal manifestó: "No pienso en un costo político, pienso en la gente que me dice que no consigue taxis. El servicio va mejorando y se le dio un incentivo económico nocturno importante. Hoy el taxi no es para todos los bolsillos, las apps son menos costosas".