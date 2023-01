Detuvieron a los presuntos asesinos de un joven

El pasado 19 de Enero, personal policial de la Comisaría 6ta, se acercó tras un llamado al 911, a Chacabuco y Leguizamón (ex 212). Allí, un joven 20 años se encontraba con heridas de disparos y de arma blanca.

Una ambulancia del SAME lo trasladó inmediatamente al HIGA donde ingresó sin signos vitales. Según testigos del hecho, la agresión se debió a un problema de larga data entre las partes, fueron individualizados 3 hombres como los agresores, los cuales circulaban en un moto, siendo que uno de ellos descendió y le efectuó disparos a la víctima quien también recibió heridas de arma blanca.

Se inició entonces una investigación bajo la caratula homicidio agravado por el uso de arma de fuego homicidio agravado por el uso de arma de fuego con la intervención de la UFI Nro. 01 a cargo de la Dra. Florencia Salas.

En la tarde del pasado viernes, personal de la Comisaría 6ta con la anuencia de la Dra. Salas llevó a cabo la aprehensión de un joven de 21 años quien se había presentado de forma espontánea en la sede de Tribunales, este mismo estaba sindicado como partícipe del hecho, más precisamente como el que conducía la moto.

Al paso de las horas, la instrucción fue recabando una serie de pruebas con las cuales solicitaron una orden de allanamiento para 3 viviendas como asi también órdenes de detención para los dos masculinos restantes. El procedimiento se llevó a cabo esta mañana por personal de Comisaría 6ta con la colaboración de personal de la Cría. 8va, Cría. 11, Cría 15. G.R.I., D.D.I.; Drogas Ilícitas, Grupo Halcón, U.T.O.I. y G.A.D. Al ingreso a la primer vivienda, ubicada en el barrio Florentino Ameghino, se llevo a cabo la detención de un joven de 20 .

En la segunda vivienda, ubicada en el barrio Libertad no se hallaron elementos de interés. Respecto a la 3er vivienda, también del barrio Libertad, no se hallaron elementos de interés para la causa y no se encontró al 3er masculino implicado, sobre el cual pesa una orden de detención.

Por disposición de la Fiscal de intervención, los detenidos fueron notificados de la formación de causa a tenor del art. 60 del C.P.P. por el delito de uso de arma de fuego, ambos están en calidad de detenidos y se encuentran alojados en la Unidad Penal Nro. 44 de Batán.