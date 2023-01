El secreto de la medialuna marplatense: "La receta y el cariño con que se la hace, son la clave"

Mar del Plata tiene mucho con que destacar y por eso demostró ser la ciudad más elegida del país por el turismo, tanto en verano como durante el año. La cercanía con Buenos Aires, las playas, los paisajes sobre la costa y por su puesto su gastronomía. Los platos marinos, las pastas y los tan conocidos churros y medialunas.

Muchas personas viajan para poder disfrutar de la calidad que tienen las medialunas marplatenses y por esto, algunos dicen que hay un secreto detrás, una receta especial que las hace tan deliciosas, como por ejemplo el agua de la ciudad que también se destaca.

Sobre esto, un emprendedor medialunero, Pablo larosa dialogó con El Marplatense, y develó el secreto tras el mito: "Ese panificado es un emblema de la ciudad. Por eso queremos implementar una idea brillante, que en el ingreso a Mar del Plata, donde está el cartel de bienvenidos, poner una medialuna gigante. Al igual que en Pehuajó que tienen su símbolo con la Manuelita, tener el nuestro en el ingreso".

"No sé cómo todavía no logramos ser la capital de la medialuna. El año pasado tuvimos un proyecto con todos los medialuneros de la ciudad para tratar de impulsar esa idea. Hay que trabajarlo y se necesita mucho apoyo de distintos lugares, no solo de los privados sino también del estado", agregó Larosa.

Sobre los rumores de que la calidad del agua es lo que hace tan rica las medialunas, Larosa dijo: "La realidad es que la masa no lleva agua. Se hace con leche, manteca, todos productos de buena calidad. El almíbar si lleva agua y quizás por ahí viene el mito, que es con lo que bañamos el producto".

"Creo que la selección de los ingredientes, la receta y el cariño con que se hace la medialuna cada día, son la clave por la que se destacan", expresó el medialunero marplatense.

"La medialuna no sale todos los días igual. Es un ser vivo por la levadura, por todo lo que lleva que hace que todos los días tengas que estar pendiente un producto final de excelencia", continuó desde el sector panadero.

"En su receta, la medialuna lleva dos partes dentro de su masa. Se hace el amasijo que es la masa con la leche la harina, la levadura, la sal, un poco de azucar. Y por otro lado se prepara el empaste que es manteca con un poquito de harina, para que no se salga tanto. A diferencia del hojaldre que no lleva harina en la manteca. Una vez que tenes las dos partes, hay que unirlas. Esa es la forma como se realiza en argentina. La manteca se tiene que envolver con la harina y se reserva en la heladera hasta el otro día. El proceso te lleva tres días. Así las hacemos la mayoría de los marplatenses", indicó Larosa.

"Hay que estar todos los días pendiente de cada paso porque todo depende del día, de la humedad, del clima. Todo afecta para que quede o no mejor. Lo que se usa para pintar se llama doradura y lleva huevo y azúcar. Eso le da un brillo y crocante por fuera que la deja especial. Cuando se saca del horno, recién ahí se pinta con almíbar. Esos son los pasos para una medialuna espectacular", concluyó el medialunero.